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"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

شاهد.. مركز الملك سلمان التاريخي يقدّم خدمات التعقيم للشركات والأفراد

المركز خصّص وحدات متنقلة بكوادر مدرّبة للمكاتب والأرشيفات

أنهى مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بـ"دارة الملك عبدالعزيز"؛ تعقيم مكونات مكتبة مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة، تزامنًا مع ظروف جائحة "كورونا"، من خلال تهيئة وحدة تعقيم متنقلة بكوادر مُدربة للوصول إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معامل التعقيم المتوفرة بالمركز.

وتضم وحدة التعقيم المتنقلة التي أطلقها "المركز"، خدمةً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، "غرفة مغلقة بها جهازا تعقيم تعمل على ضخ غاز الأوزون O3 صديق البيئة، وتصل إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معمل التعقيم، وتستطيع تعقيم أكثر من 300 كتاب في الدورة الواحدة".

وتستغرق الدورة الواحدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة بعد الكشف والتقييم، بطاقم سعودي مُدرب من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة، وأخيرًا استخدمت في جميع مناطق المملكة في مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية في المرحلة الثانية.

وأعلن "المركز" عن جاهزيته لخدمة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد للتعقيم والترميم، من خلال التواصل وطلب الخدمة على الرابط التالي: https://t.co/hxxFIrc8TP?amp=1، أو البريد الإلكتروني: tarmeem@darah.org.sa أو عبر خدمة تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" رقم: https://wa.me/p/3205282649492138/966114011999

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مركز الملك سلمان التاريخي يقدّم خدمات التعقيم للشركات والأفراد
سبق

أنهى مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بـ"دارة الملك عبدالعزيز"؛ تعقيم مكونات مكتبة مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة، تزامنًا مع ظروف جائحة "كورونا"، من خلال تهيئة وحدة تعقيم متنقلة بكوادر مُدربة للوصول إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معامل التعقيم المتوفرة بالمركز.

وتضم وحدة التعقيم المتنقلة التي أطلقها "المركز"، خدمةً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، "غرفة مغلقة بها جهازا تعقيم تعمل على ضخ غاز الأوزون O3 صديق البيئة، وتصل إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معمل التعقيم، وتستطيع تعقيم أكثر من 300 كتاب في الدورة الواحدة".

وتستغرق الدورة الواحدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة بعد الكشف والتقييم، بطاقم سعودي مُدرب من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة، وأخيرًا استخدمت في جميع مناطق المملكة في مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية في المرحلة الثانية.

وأعلن "المركز" عن جاهزيته لخدمة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد للتعقيم والترميم، من خلال التواصل وطلب الخدمة على الرابط التالي: https://t.co/hxxFIrc8TP?amp=1، أو البريد الإلكتروني: tarmeem@darah.org.sa أو عبر خدمة تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" رقم: https://wa.me/p/3205282649492138/966114011999

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:20 PM

شاهد.. مركز الملك سلمان التاريخي يقدّم خدمات التعقيم للشركات والأفراد

المركز خصّص وحدات متنقلة بكوادر مدرّبة للمكاتب والأرشيفات

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عمر السبيعي - الرياض
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730

أنهى مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بـ"دارة الملك عبدالعزيز"؛ تعقيم مكونات مكتبة مركز دراسات وبحوث المدينة المنورة، تزامنًا مع ظروف جائحة "كورونا"، من خلال تهيئة وحدة تعقيم متنقلة بكوادر مُدربة للوصول إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معامل التعقيم المتوفرة بالمركز.

وتضم وحدة التعقيم المتنقلة التي أطلقها "المركز"، خدمةً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، "غرفة مغلقة بها جهازا تعقيم تعمل على ضخ غاز الأوزون O3 صديق البيئة، وتصل إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معمل التعقيم، وتستطيع تعقيم أكثر من 300 كتاب في الدورة الواحدة".

وتستغرق الدورة الواحدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة بعد الكشف والتقييم، بطاقم سعودي مُدرب من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة، وأخيرًا استخدمت في جميع مناطق المملكة في مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية في المرحلة الثانية.

وأعلن "المركز" عن جاهزيته لخدمة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد للتعقيم والترميم، من خلال التواصل وطلب الخدمة على الرابط التالي: https://t.co/hxxFIrc8TP?amp=1، أو البريد الإلكتروني: tarmeem@darah.org.sa أو عبر خدمة تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" رقم: https://wa.me/p/3205282649492138/966114011999

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