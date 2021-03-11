النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

توفى في حادث مروري.. إمارة مكة تنعي محافظ تربة

على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف

‬نعت إمارة مكة المكرمة محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي الذي وافاه الأجل اليوم إثر حادث مروري.

وتقدمت إمارة المنطقة بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ ‎تربة عبدالعزيز المفرجي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري اليوم على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توفى في حادث مروري.. إمارة مكة تنعي محافظ تربة
سبق

‬نعت إمارة مكة المكرمة محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي الذي وافاه الأجل اليوم إثر حادث مروري.

وتقدمت إمارة المنطقة بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ ‎تربة عبدالعزيز المفرجي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري اليوم على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
03:59 PM

توفى في حادث مروري.. إمارة مكة تنعي محافظ تربة

على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,120

‬نعت إمارة مكة المكرمة محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي الذي وافاه الأجل اليوم إثر حادث مروري.

وتقدمت إمارة المنطقة بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ ‎تربة عبدالعزيز المفرجي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري اليوم على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,118
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,854
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,270

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة