وكان محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري اليوم على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف.

وتقدمت إمارة المنطقة بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ ‎تربة عبدالعزيز المفرجي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

‬نعت إمارة مكة المكرمة محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي الذي وافاه الأجل اليوم إثر حادث مروري.

توفى في حادث مروري.. إمارة مكة تنعي محافظ تربة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-11 ‬نعت إمارة مكة المكرمة محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي الذي وافاه الأجل اليوم إثر حادث مروري. وتقدمت إمارة المنطقة بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ ‎تربة عبدالعزيز المفرجي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري اليوم على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 03:59 PM

توفى في حادث مروري.. إمارة مكة تنعي محافظ تربة على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف





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‬نعت إمارة مكة المكرمة محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي الذي وافاه الأجل اليوم إثر حادث مروري.

وتقدمت إمارة المنطقة بصادق العزاء والمواساة لذوي محافظ ‎تربة عبدالعزيز المفرجي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري اليوم على امتداد طريق حضن أثناء توجهه إلى الطائف.