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"الأرصاد": أمطار رعدية على "الشمالية" والجوف وحائل والقصيم وتبوك و"الشرقية"

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، الشرقية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على "الشمالية" والجوف وحائل والقصيم وتبوك و"الشرقية"
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، الشرقية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:32 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على "الشمالية" والجوف وحائل والقصيم وتبوك و"الشرقية"

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,458

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، الشرقية)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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