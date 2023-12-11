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بدعم من تركي آل الشيخ.. الأهلي المصري يلتقي أتلتيكو مدريد في احتفالية رياضية

أعلن النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان «السلام» في الثلاثين من الشهر الجاري، وستكون فقرته الرئيسة مباراة في كرة القدم بين الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني بكامل نجومه في ملعب برج العرب.

وكشفت إدارة النادي بأن الاحتفالية العربية تأتي بدعم كامل وسخي برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، تأكيداً على العلاقات الوطيدة والتضامن اللامحدود بين الشعبين المصري والسعودي في كل المواقف.

وقدم الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام؛ مصرية وسعودية بشكل خاص وهو ما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر شهداء الوطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدعم من تركي آل الشيخ.. الأهلي المصري يلتقي أتلتيكو مدريد في احتفالية رياضية
سبق

أعلن النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان «السلام» في الثلاثين من الشهر الجاري، وستكون فقرته الرئيسة مباراة في كرة القدم بين الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني بكامل نجومه في ملعب برج العرب.

وكشفت إدارة النادي بأن الاحتفالية العربية تأتي بدعم كامل وسخي برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، تأكيداً على العلاقات الوطيدة والتضامن اللامحدود بين الشعبين المصري والسعودي في كل المواقف.

وقدم الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام؛ مصرية وسعودية بشكل خاص وهو ما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر شهداء الوطن.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:14 PM

بدعم من تركي آل الشيخ.. الأهلي المصري يلتقي أتلتيكو مدريد في احتفالية رياضية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
24
12,013

أعلن النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان «السلام» في الثلاثين من الشهر الجاري، وستكون فقرته الرئيسة مباراة في كرة القدم بين الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني بكامل نجومه في ملعب برج العرب.

وكشفت إدارة النادي بأن الاحتفالية العربية تأتي بدعم كامل وسخي برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، تأكيداً على العلاقات الوطيدة والتضامن اللامحدود بين الشعبين المصري والسعودي في كل المواقف.

وقدم الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام؛ مصرية وسعودية بشكل خاص وهو ما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر شهداء الوطن.

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