فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا
340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-29
سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
06:02 PM
فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا
340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.