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"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا

340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
06:02 PM

فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا

340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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