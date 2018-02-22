بلدية "شوقية مكة" تصادر نصف طن حطب في "العكيشية"

في سياق الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة "الاحتطاب الجائر"

صادرت بلدية الشوقية بمكة المكرمة، اليوم، بالتعاون مع الضبط الإداري وفرع الزراعة بالمنطقة، نصف طن من الحطب المحلي المحظور بيعه، وذلك بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة.

واتخذت الإجراءات النظامية حيال المخالفين، علمًا بأن منطقة عكيشية مكة المكرمة التي تعد أحد الأماكن الهامة في بيع وشراء الحطب بجميع أنواعه.

يأتي ذلك الإجراء في إطار جهود الحد من الاحتطاب الجائر، الذي تتولى ملفه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية، في سبيل القضاء على الظاهرة التي خلّفت التصحر البيئي في كثير من البراري والشعاب.