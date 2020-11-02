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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعدة متضرري السيول بالسودان

توزيع 240 خيمة في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشهد يوم أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعدة متضرري السيول بالسودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشهد يوم أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
02:17 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعدة متضرري السيول بالسودان

توزيع 240 خيمة في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشهد يوم أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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