"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعدة متضرري السيول بالسودان

توزيع 240 خيمة في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.



وشهد يوم أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصًا.



يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.