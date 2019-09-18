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معلق "إماراتي":  "سييرا" دفع ثمن المكابرة .. "اليامي": "الاتحاد" سيصارع للنجاة من الهبوط !

شنّت جماهير نادي الاتحاد هجومًا ضاريًا على لاعبي الاتحاد خصوصًا المحترفين الأجانب والظهير الأيسر حمدان الشمراني وحمّلتهم نتيجة الخروج الآسيوي.

وكان الاتحاد قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف لهدف حيث كان العميد البادئ بالتسجيل قبل أن يقلب الهلال النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف متتالية.

المعلّق الإماراتي عامر عبدالله المري قال: "سييرا دفع ثمن المكابرة وإنجاح صفقة ما كان لها أن تنجح على حساب فريق بأكمله وبالتالي كان منقوصًا ذهابًا وإيابًا وتبديلات متأخرة على الرغم من أن البداية كانت إيجابية".

نجم الفريق السابق الحسن اليامي قال: "الاتحاد بهذا الفريق وبهؤلاء المحترفين سيصارع للموسم الثاني على الهبوط".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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معلق "إماراتي":  "سييرا" دفع ثمن المكابرة .. "اليامي": "الاتحاد" سيصارع للنجاة من الهبوط !
سبق

شنّت جماهير نادي الاتحاد هجومًا ضاريًا على لاعبي الاتحاد خصوصًا المحترفين الأجانب والظهير الأيسر حمدان الشمراني وحمّلتهم نتيجة الخروج الآسيوي.

وكان الاتحاد قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف لهدف حيث كان العميد البادئ بالتسجيل قبل أن يقلب الهلال النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف متتالية.

المعلّق الإماراتي عامر عبدالله المري قال: "سييرا دفع ثمن المكابرة وإنجاح صفقة ما كان لها أن تنجح على حساب فريق بأكمله وبالتالي كان منقوصًا ذهابًا وإيابًا وتبديلات متأخرة على الرغم من أن البداية كانت إيجابية".

نجم الفريق السابق الحسن اليامي قال: "الاتحاد بهذا الفريق وبهؤلاء المحترفين سيصارع للموسم الثاني على الهبوط".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:49 PM

معلق "إماراتي":  "سييرا" دفع ثمن المكابرة .. "اليامي": "الاتحاد" سيصارع للنجاة من الهبوط !

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
5,522

شنّت جماهير نادي الاتحاد هجومًا ضاريًا على لاعبي الاتحاد خصوصًا المحترفين الأجانب والظهير الأيسر حمدان الشمراني وحمّلتهم نتيجة الخروج الآسيوي.

وكان الاتحاد قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف لهدف حيث كان العميد البادئ بالتسجيل قبل أن يقلب الهلال النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف متتالية.

المعلّق الإماراتي عامر عبدالله المري قال: "سييرا دفع ثمن المكابرة وإنجاح صفقة ما كان لها أن تنجح على حساب فريق بأكمله وبالتالي كان منقوصًا ذهابًا وإيابًا وتبديلات متأخرة على الرغم من أن البداية كانت إيجابية".

نجم الفريق السابق الحسن اليامي قال: "الاتحاد بهذا الفريق وبهؤلاء المحترفين سيصارع للموسم الثاني على الهبوط".

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