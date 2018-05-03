مدرسة الأمير نايف المتوسطة والثانوية تقيم برنامجًا توعويًا لطلابها بالليث

لأهمية الدوام لهذا الأسبوع وضمن مبادرة "الأسبوع الحي"

ضمن مبادرات الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني لعام 1439 والذي أطلقت عليه وزارة التعليم مسمى "الأسبوع الحي"، أقامت مدرسة الأمير نايف المتوسطة والثانوية بمركز حفار التابع لمحافظة الليث برنامجًا توعويًا لطلابها عن أهمية الحضور الجاد لهذا الأسبوع وشددت على حضور الطلاب ومتابعتهم، والذي شهد انضباطًا وحضورًا مختلفًا عن الأعوام السابقة.



وأقامت المدرسة ممثلة في الإرشاد الطلابي مبادرة "بصمة انضباط" والتي تفاعل معها الطلاب بوضع بصماتهم على أوراق وضعت على حائط صمم للمبادرة.

وبهذه المناسبة، قال منفذ هذه المبادرة علي عبدالله العجلاني: نحن ننقل الصورة الصحيحة للانضباط المدرسي بمختلف المدارس بالمملكة والتي تعكس نتائج الوزارة ممثلة في وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، فما نراه من انضباط هذه الأيام وبشكل منقطع النظير يدعونا للفخر والذي دعا لمعالجة ظاهرة تسرب الطلاب في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات.

وأضاف: أما بخصوص مبادرة بصمة انضباط فلولا تكاتف الجميع من قائد المدرسة ووكلاء ومعلمين وأخص بالشكر زميلي أحمد الزبيدي المرشد الطلابي بالمدرسة على جهوده معي طوال العام من أجل إبراز دور النشاط الطلابي، وكما أشكر صانع النجاح، ودائمًا من يقف خلفه ياسين الخيري وكذلك محمد الناشري معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة والذي قدم الكثير من جهده وصحته من أجل الإرشاد الطلابي، وفي الختام أشكر كل من وقف معي في إنجاح مبادرات الإرشاد الطلابي.

فيما قال مدير المدرسة الحسن الخيري: حرصنا في هذا العام على توفير العديد من الأنشطة الطلابية، لكي نضمن الحضور الفاعل للطلاب خلال هذا الأسبوع، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للمرشد الطلابي علي العجلاني صاحب هذه المبادرة، والتي لاقت استحسان الجميع، ولا يفوتني أيضًا أن أتقدم بالنصح لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات على الجد والاجتهاد وأن يرسموا دروب النجاح وأن يضعوا نصب أعينهم آمال ذويهم وتطلعات وطنهم.

