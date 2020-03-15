"بلدية عنيزة" تغلق سوق الجمعة وتجنّد عمالتها لتعقيم المواقع العامة

في إطار سعي الدولة لمحاصرة فيروس كورونا وضمان عدم انتشاره

سارعت بلدية عنيزة بإغلاق سوق الجمعة لأسباب وقائية وإجراءات احترازية لسلامة زواره من فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار مساعي الدولة لتطويق الفيروس وضمان عدم انتشاره في المواقع العامة والمغلقة.

وجنّدت البلدية خمسًا من الفِرَق لتطهير وتعقيم المواقع العامة والحدائق والأسواق، ‏كما أغلقت البلدية ساحات وأسواق الطيور العامة قبل يومين وفتحت قناة تواصل وتنسيق مع أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.