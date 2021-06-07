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عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين باليمن

في مديرية الغرزة بمحافظة حجة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 13 إلى 19 مايو 2021م في عيادة الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 68 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 39 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ 84 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 26 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، كما نُفّذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين باليمن
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 13 إلى 19 مايو 2021م في عيادة الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 68 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 39 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ 84 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 26 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، كما نُفّذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:49 PM

عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين باليمن

في مديرية الغرزة بمحافظة حجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 13 إلى 19 مايو 2021م في عيادة الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 68 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 39 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات.

كما صُرفت الأدوية لـ 84 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 26 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، كما نُفّذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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