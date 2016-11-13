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منتدى مسك العالمي للشباب: "كلمة واحدة أن تغير العالم"

مبادرة لتمكينهم من إطلاق الأفكار ومشاركتها وتحقيقها

شهد منتدى مسك العالمي انطلاق مبادرة لتمكين الشباب من الجنسين تستهدف تشجيعهم على إطلاق الأفكار ومشاركتها مع الآخرين؛ للعمل على تحقيقها.

وتؤمن المبادرة بالتالي: "يمكن لكلمة واحدة أن تغير العالم، فلا تستهِن بفكرتك والسعي للتمسك بها، فإن لم تؤمن بها إيماناً شديداً لن تستطيع أن تجعل غيرك يؤمن بها".

وتركز المبادرة على تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الأشخاص على إلهام الآخرين، سواءً بفكرة أو عمل أو مجرد كلمة، للمشاركة في تحقيق المهمة المتمثلة في جذب 50 مليون شخص لتغيير العالم نحو الأفضل.

وتستند آلية الفكرة إلى مبدأ تشجيع ومؤازرة من هم حولنا لإقناع أنفسهم ومن ثم إقناع غيرهم بكونهم يستطيعون أن يحدثوا فرقاً في مستقبلنا، ويلهمون الآخرين لفعل الشيء ذاته مما سيشكل سبباً قوياً لإحداث التغيير في عالمنا.

والفكرة شراكة يدعمها منتدى مسك العالمي، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، وتهدف بحلول عام 2030 إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاه، وجودة التعليم، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

ويهدف منتدى مسك العالمي الذي أطلقت نسخته الرابعة أمس وتستمر ليومين، إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.

منتدى مسك العالمي للشباب كلمة واحدة أن تغير العالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منتدى مسك العالمي للشباب: "كلمة واحدة أن تغير العالم"
سبق

شهد منتدى مسك العالمي انطلاق مبادرة لتمكين الشباب من الجنسين تستهدف تشجيعهم على إطلاق الأفكار ومشاركتها مع الآخرين؛ للعمل على تحقيقها.

وتؤمن المبادرة بالتالي: "يمكن لكلمة واحدة أن تغير العالم، فلا تستهِن بفكرتك والسعي للتمسك بها، فإن لم تؤمن بها إيماناً شديداً لن تستطيع أن تجعل غيرك يؤمن بها".

وتركز المبادرة على تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الأشخاص على إلهام الآخرين، سواءً بفكرة أو عمل أو مجرد كلمة، للمشاركة في تحقيق المهمة المتمثلة في جذب 50 مليون شخص لتغيير العالم نحو الأفضل.

وتستند آلية الفكرة إلى مبدأ تشجيع ومؤازرة من هم حولنا لإقناع أنفسهم ومن ثم إقناع غيرهم بكونهم يستطيعون أن يحدثوا فرقاً في مستقبلنا، ويلهمون الآخرين لفعل الشيء ذاته مما سيشكل سبباً قوياً لإحداث التغيير في عالمنا.

والفكرة شراكة يدعمها منتدى مسك العالمي، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، وتهدف بحلول عام 2030 إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاه، وجودة التعليم، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

ويهدف منتدى مسك العالمي الذي أطلقت نسخته الرابعة أمس وتستمر ليومين، إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
06:02 PM

منتدى مسك العالمي للشباب: "كلمة واحدة أن تغير العالم"

مبادرة لتمكينهم من إطلاق الأفكار ومشاركتها وتحقيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد منتدى مسك العالمي انطلاق مبادرة لتمكين الشباب من الجنسين تستهدف تشجيعهم على إطلاق الأفكار ومشاركتها مع الآخرين؛ للعمل على تحقيقها.

وتؤمن المبادرة بالتالي: "يمكن لكلمة واحدة أن تغير العالم، فلا تستهِن بفكرتك والسعي للتمسك بها، فإن لم تؤمن بها إيماناً شديداً لن تستطيع أن تجعل غيرك يؤمن بها".

وتركز المبادرة على تمكين الشباب من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الأشخاص على إلهام الآخرين، سواءً بفكرة أو عمل أو مجرد كلمة، للمشاركة في تحقيق المهمة المتمثلة في جذب 50 مليون شخص لتغيير العالم نحو الأفضل.

وتستند آلية الفكرة إلى مبدأ تشجيع ومؤازرة من هم حولنا لإقناع أنفسهم ومن ثم إقناع غيرهم بكونهم يستطيعون أن يحدثوا فرقاً في مستقبلنا، ويلهمون الآخرين لفعل الشيء ذاته مما سيشكل سبباً قوياً لإحداث التغيير في عالمنا.

والفكرة شراكة يدعمها منتدى مسك العالمي، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، وتهدف بحلول عام 2030 إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاه، وجودة التعليم، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

ويهدف منتدى مسك العالمي الذي أطلقت نسخته الرابعة أمس وتستمر ليومين، إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.

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