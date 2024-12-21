لسبب شديد الغرابة، أصبح حادثا سيرٍ في مدينة صينية حديثَ الصحافة ومواقع التواصل؛ ليس لأنهما وقعا لرجل وامرأة في نفس المكان وبسيارتين بيضاويين، وليس لأن الفاصل بينهما 10 دقائق وبنفس التفاصيل، ولكن لأمر آخر تمامًا. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادثان يوم الثلاثاء الماضي، في شارع تشنجدونج وسط مدينة يتشانج بمحافظة هوبي الصينية، والتقطتهما كاميرات المراقبة وبثت شرطة المدينة فيديو الحادثين، للتحذير من مخالفة قواعد المرور. ويظهر في الفيديو الأول، امرأة تقود دراجة كهربائية لحظة توقف السيارات في إشارة المرور، وبدلًا من انتظار الإشارة الخضراء في حارتها قررت السير بالدراجة بين السيارات، ودخول الحارة السادسة والأخيرة، المفتوحة للسيارات المتجهة يمينًا، ولكن عند دخولها بسرعتها إلى الحارة، صدمتها سيارة بيضاء كانت تسير في طريقها، ونهضت عقب التصادم وقد أصيبت بجروح طفيفة، وقد أسرع رجال المرور وبعض المشاة ووضعوا المرأة ودراجتها على الرصيف للنظر في جروحها. وبعد 10 دقائق توقفت السيارات مرة أخرى، في نفس إشارة المرور، وراح رجل يعبر الشارع بنفس الطريقة بين السيارات بعيدًا عن مكان عبور المشاة، حتى يصل إلى الحارة السادسة والأخيرة، ولحظة دخوله الحارة السادسة جاءت سيارة بيضاء أيضًا فصدمته بشدة، فطار في الهواء وسقط على الأرض، وهنا أسرع الرجال الذين كانوا يعالجون المرأة للاطمئنان على الرجل واستدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى. وهنا وقعت المفاجأة، والسبب الذي ربط الحادثين وجعلهما شديدي الغرابة، فحين تحركت المرأة بصعوبة نحو الرجل المصاب، ونظرت ناحيته، صرخت معلنة للجميع: "يا إلهي .. إنه زوجي".

بالفيديو.. أمر غريب في حادثَيْ سير جعلهما حديث الصحافة أيمن حسن سبق 2019-12-21 لسبب شديد الغرابة، أصبح حادثا سيرٍ في مدينة صينية حديثَ الصحافة ومواقع التواصل؛ ليس لأنهما وقعا لرجل وامرأة في نفس المكان وبسيارتين بيضاويين، وليس لأن الفاصل بينهما 10 دقائق وبنفس التفاصيل، ولكن لأمر آخر تمامًا.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادثان يوم الثلاثاء الماضي، في شارع تشنجدونج وسط مدينة يتشانج بمحافظة هوبي الصينية، والتقطتهما كاميرات المراقبة وبثت شرطة المدينة فيديو الحادثين، للتحذير من مخالفة قواعد المرور.



ويظهر في الفيديو الأول، امرأة تقود دراجة كهربائية لحظة توقف السيارات في إشارة المرور، وبدلًا من انتظار الإشارة الخضراء في حارتها قررت السير بالدراجة بين السيارات، ودخول الحارة السادسة والأخيرة، المفتوحة للسيارات المتجهة يمينًا، ولكن عند دخولها بسرعتها إلى الحارة، صدمتها سيارة بيضاء كانت تسير في طريقها، ونهضت عقب التصادم وقد أصيبت بجروح طفيفة، وقد أسرع رجال المرور وبعض المشاة ووضعوا المرأة ودراجتها على الرصيف للنظر في جروحها.



وبعد 10 دقائق توقفت السيارات مرة أخرى، في نفس إشارة المرور، وراح رجل يعبر الشارع بنفس الطريقة بين السيارات بعيدًا عن مكان عبور المشاة، حتى يصل إلى الحارة السادسة والأخيرة، ولحظة دخوله الحارة السادسة جاءت سيارة بيضاء أيضًا فصدمته بشدة، فطار في الهواء وسقط على الأرض، وهنا أسرع الرجال الذين كانوا يعالجون المرأة للاطمئنان على الرجل واستدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى.



وهنا وقعت المفاجأة، والسبب الذي ربط الحادثين وجعلهما شديدي الغرابة، فحين تحركت المرأة بصعوبة نحو الرجل المصاب، ونظرت ناحيته، صرخت معلنة للجميع: "يا إلهي .. إنه زوجي".



21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 11:24 AM

بالفيديو.. أمر غريب في حادثَيْ سير جعلهما حديث الصحافة ليس لأنهما في نفس المكان وبفاصل 10 دقائق





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لسبب شديد الغرابة، أصبح حادثا سيرٍ في مدينة صينية حديثَ الصحافة ومواقع التواصل؛ ليس لأنهما وقعا لرجل وامرأة في نفس المكان وبسيارتين بيضاويين، وليس لأن الفاصل بينهما 10 دقائق وبنفس التفاصيل، ولكن لأمر آخر تمامًا.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادثان يوم الثلاثاء الماضي، في شارع تشنجدونج وسط مدينة يتشانج بمحافظة هوبي الصينية، والتقطتهما كاميرات المراقبة وبثت شرطة المدينة فيديو الحادثين، للتحذير من مخالفة قواعد المرور.



ويظهر في الفيديو الأول، امرأة تقود دراجة كهربائية لحظة توقف السيارات في إشارة المرور، وبدلًا من انتظار الإشارة الخضراء في حارتها قررت السير بالدراجة بين السيارات، ودخول الحارة السادسة والأخيرة، المفتوحة للسيارات المتجهة يمينًا، ولكن عند دخولها بسرعتها إلى الحارة، صدمتها سيارة بيضاء كانت تسير في طريقها، ونهضت عقب التصادم وقد أصيبت بجروح طفيفة، وقد أسرع رجال المرور وبعض المشاة ووضعوا المرأة ودراجتها على الرصيف للنظر في جروحها.



وبعد 10 دقائق توقفت السيارات مرة أخرى، في نفس إشارة المرور، وراح رجل يعبر الشارع بنفس الطريقة بين السيارات بعيدًا عن مكان عبور المشاة، حتى يصل إلى الحارة السادسة والأخيرة، ولحظة دخوله الحارة السادسة جاءت سيارة بيضاء أيضًا فصدمته بشدة، فطار في الهواء وسقط على الأرض، وهنا أسرع الرجال الذين كانوا يعالجون المرأة للاطمئنان على الرجل واستدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى.



وهنا وقعت المفاجأة، والسبب الذي ربط الحادثين وجعلهما شديدي الغرابة، فحين تحركت المرأة بصعوبة نحو الرجل المصاب، ونظرت ناحيته، صرخت معلنة للجميع: "يا إلهي .. إنه زوجي".

