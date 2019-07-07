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بيشة.. الإطاحة بسائق دهس مُقيمًا آسيويًا وتسبب بوفاته

هرب من موقع الحادثة تاركًا المجني عليه مضرجًا بدمائه

أطاح أفراد مرور محافظة بيشة بأحد الأشخاص كان قد قام بدهس مقيم من جنسية آسيوية منذ مدة بإحدى القرى التابعة للمحافظة، ولاذ بالفرار من موقع الحادثة تاركًا المقيم مضرجًا بدمائه.

حيث أكدت المصادر أنه بتوفيق الله نجح رجال البحث والتحري بمرور محافظة بيشة في كشف خيوط حادث دهس نتج عنه وفاة مقيم من جنسية آسيوية ولاذ السائق بالفرار، وذلك بعد أن وقعت الحادثة قبل فترة بإحدى القرى التابعة لمحافظة بيشة، حيث نجح أفراد البحث والتحري بالمرور بعد معلومات ودلائل في التوصل للسائق والقبض عليه وإكمال اللازم.

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بيشة.. الإطاحة بسائق دهس مُقيمًا آسيويًا وتسبب بوفاته
سبق

أطاح أفراد مرور محافظة بيشة بأحد الأشخاص كان قد قام بدهس مقيم من جنسية آسيوية منذ مدة بإحدى القرى التابعة للمحافظة، ولاذ بالفرار من موقع الحادثة تاركًا المقيم مضرجًا بدمائه.

حيث أكدت المصادر أنه بتوفيق الله نجح رجال البحث والتحري بمرور محافظة بيشة في كشف خيوط حادث دهس نتج عنه وفاة مقيم من جنسية آسيوية ولاذ السائق بالفرار، وذلك بعد أن وقعت الحادثة قبل فترة بإحدى القرى التابعة لمحافظة بيشة، حيث نجح أفراد البحث والتحري بالمرور بعد معلومات ودلائل في التوصل للسائق والقبض عليه وإكمال اللازم.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:42 AM

بيشة.. الإطاحة بسائق دهس مُقيمًا آسيويًا وتسبب بوفاته

هرب من موقع الحادثة تاركًا المجني عليه مضرجًا بدمائه

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سعود الدعجاني - بيشة
0
611

أطاح أفراد مرور محافظة بيشة بأحد الأشخاص كان قد قام بدهس مقيم من جنسية آسيوية منذ مدة بإحدى القرى التابعة للمحافظة، ولاذ بالفرار من موقع الحادثة تاركًا المقيم مضرجًا بدمائه.

حيث أكدت المصادر أنه بتوفيق الله نجح رجال البحث والتحري بمرور محافظة بيشة في كشف خيوط حادث دهس نتج عنه وفاة مقيم من جنسية آسيوية ولاذ السائق بالفرار، وذلك بعد أن وقعت الحادثة قبل فترة بإحدى القرى التابعة لمحافظة بيشة، حيث نجح أفراد البحث والتحري بالمرور بعد معلومات ودلائل في التوصل للسائق والقبض عليه وإكمال اللازم.

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