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مندوب اليمن بالأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية

شدّد على ضرورة تفعيل الفريق الأممي باليمن للقيام بدوره في رصد كل الانتهاكات

اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ميليشيا الحوثي بتشجيع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية والزج بهم في محارقها العبثية.

وأشار السفير السعدي بالمقابل إلى جهود الحكومة اليمنية في حماية حقوق الطفل والحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى عائلاتهم.

واستعرض السعدي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها وأبرزها تجنيد الآلاف منهم وتغذية عقول الأطفال بالمفاهيم الطائفية والتطرف.

وشدّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة تفعيل فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن للقيام بدوره في الرقابة ورصد كل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية من تجنيد للأطفال وممارسة أساليب الترهيب والابتزاز بحق عائلاتهم.

من جانبها أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال والحد من استخدامهم وتجنيدهم في هذا الصراع عبر الانخراط الفعال في تنفيذ خارطة الطريق، وتعيين نقاط اتصال في القوات المسلحة للتوعية بآليات وبروتوكولات التعامل مع الأطفال وحمايتهم من آثار الصراع.

وأبدت المسؤولة الأممية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استعدادها لتعزيز الفريق القطري في محافظة عدن بالخبرات المطلوبة بهدف العمل على استكمال خارطة الطريق، واقترحت وضع عدد من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام، وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.

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مندوب اليمن بالأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية
سبق

اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ميليشيا الحوثي بتشجيع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية والزج بهم في محارقها العبثية.

وأشار السفير السعدي بالمقابل إلى جهود الحكومة اليمنية في حماية حقوق الطفل والحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى عائلاتهم.

واستعرض السعدي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها وأبرزها تجنيد الآلاف منهم وتغذية عقول الأطفال بالمفاهيم الطائفية والتطرف.

وشدّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة تفعيل فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن للقيام بدوره في الرقابة ورصد كل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية من تجنيد للأطفال وممارسة أساليب الترهيب والابتزاز بحق عائلاتهم.

من جانبها أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال والحد من استخدامهم وتجنيدهم في هذا الصراع عبر الانخراط الفعال في تنفيذ خارطة الطريق، وتعيين نقاط اتصال في القوات المسلحة للتوعية بآليات وبروتوكولات التعامل مع الأطفال وحمايتهم من آثار الصراع.

وأبدت المسؤولة الأممية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استعدادها لتعزيز الفريق القطري في محافظة عدن بالخبرات المطلوبة بهدف العمل على استكمال خارطة الطريق، واقترحت وضع عدد من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام، وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:20 AM

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية

شدّد على ضرورة تفعيل الفريق الأممي باليمن للقيام بدوره في رصد كل الانتهاكات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ميليشيا الحوثي بتشجيع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية والزج بهم في محارقها العبثية.

وأشار السفير السعدي بالمقابل إلى جهود الحكومة اليمنية في حماية حقوق الطفل والحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى عائلاتهم.

واستعرض السعدي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها وأبرزها تجنيد الآلاف منهم وتغذية عقول الأطفال بالمفاهيم الطائفية والتطرف.

وشدّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة تفعيل فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن للقيام بدوره في الرقابة ورصد كل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية من تجنيد للأطفال وممارسة أساليب الترهيب والابتزاز بحق عائلاتهم.

من جانبها أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال والحد من استخدامهم وتجنيدهم في هذا الصراع عبر الانخراط الفعال في تنفيذ خارطة الطريق، وتعيين نقاط اتصال في القوات المسلحة للتوعية بآليات وبروتوكولات التعامل مع الأطفال وحمايتهم من آثار الصراع.

وأبدت المسؤولة الأممية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استعدادها لتعزيز الفريق القطري في محافظة عدن بالخبرات المطلوبة بهدف العمل على استكمال خارطة الطريق، واقترحت وضع عدد من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام، وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.

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