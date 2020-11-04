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"نادك" تطلق "تمكين" بغرض  توطين الوظائف المفصلية

الشركة أكدت لـ"سبق" عزمها على مواصلة رحلة التطوير

أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، البرنامج التطويري "تمكين"؛ بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف"، وذلك من خلال "تمهير"، البرنامج المختص بتدريب الخريجين على رأس العمل.

وحرصت "نادك" على تبني نهج تطويري ونفذت تحولاً جذرياً من خلال تركيزها على تطوير الكوادر البشرية وتوطين الوظائف المفصلية لديها بالإضافة إلى توطين الوظائف التي لم تُقتحم مسبقاً من قبل الكادر السعودي الشاب.

ويهدف "تمكين"، بنسخته الأولى، إلى تدريب مجموعة من خريجي مرحلة البكالوريوس في قطاع المبيعات من خلال عدة مراحل.

وقد تم تصميم هذا البرنامج وتطويره بأيدٍ سعودية من داخل الشركة، التي أطلقت مشروع تحول داخلي، تضمن استقطاب عقول و دماء شابة جديدة، خصوصاً في قطاع رأس المال البشري.

وتساءلت "سبق" عن التوجه المستقبلي في البرامج التطويرية والتدريبية لدى "نادك"، فجاء الردّ من إدارة التدريب و التطوير: "في "نادك" لا نتوقف أبدًا عن التطور.. إننا نزهو ونفخر بذلك، وفي كل يوم هناك حكاية، وفي كل حكاية هناك حلم".

نادك تمكين

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"نادك" تطلق "تمكين" بغرض  توطين الوظائف المفصلية
سبق

أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، البرنامج التطويري "تمكين"؛ بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف"، وذلك من خلال "تمهير"، البرنامج المختص بتدريب الخريجين على رأس العمل.

وحرصت "نادك" على تبني نهج تطويري ونفذت تحولاً جذرياً من خلال تركيزها على تطوير الكوادر البشرية وتوطين الوظائف المفصلية لديها بالإضافة إلى توطين الوظائف التي لم تُقتحم مسبقاً من قبل الكادر السعودي الشاب.

ويهدف "تمكين"، بنسخته الأولى، إلى تدريب مجموعة من خريجي مرحلة البكالوريوس في قطاع المبيعات من خلال عدة مراحل.

وقد تم تصميم هذا البرنامج وتطويره بأيدٍ سعودية من داخل الشركة، التي أطلقت مشروع تحول داخلي، تضمن استقطاب عقول و دماء شابة جديدة، خصوصاً في قطاع رأس المال البشري.

وتساءلت "سبق" عن التوجه المستقبلي في البرامج التطويرية والتدريبية لدى "نادك"، فجاء الردّ من إدارة التدريب و التطوير: "في "نادك" لا نتوقف أبدًا عن التطور.. إننا نزهو ونفخر بذلك، وفي كل يوم هناك حكاية، وفي كل حكاية هناك حلم".

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
02:19 PM

"نادك" تطلق "تمكين" بغرض  توطين الوظائف المفصلية

الشركة أكدت لـ"سبق" عزمها على مواصلة رحلة التطوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، البرنامج التطويري "تمكين"؛ بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف"، وذلك من خلال "تمهير"، البرنامج المختص بتدريب الخريجين على رأس العمل.

وحرصت "نادك" على تبني نهج تطويري ونفذت تحولاً جذرياً من خلال تركيزها على تطوير الكوادر البشرية وتوطين الوظائف المفصلية لديها بالإضافة إلى توطين الوظائف التي لم تُقتحم مسبقاً من قبل الكادر السعودي الشاب.

ويهدف "تمكين"، بنسخته الأولى، إلى تدريب مجموعة من خريجي مرحلة البكالوريوس في قطاع المبيعات من خلال عدة مراحل.

وقد تم تصميم هذا البرنامج وتطويره بأيدٍ سعودية من داخل الشركة، التي أطلقت مشروع تحول داخلي، تضمن استقطاب عقول و دماء شابة جديدة، خصوصاً في قطاع رأس المال البشري.

وتساءلت "سبق" عن التوجه المستقبلي في البرامج التطويرية والتدريبية لدى "نادك"، فجاء الردّ من إدارة التدريب و التطوير: "في "نادك" لا نتوقف أبدًا عن التطور.. إننا نزهو ونفخر بذلك، وفي كل يوم هناك حكاية، وفي كل حكاية هناك حلم".

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