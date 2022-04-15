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في أسبوع.. "الزكاة" تستقبل 9 آلاف اتصال عبر مركز الاتصال الموحّد

بعد الإعلان عن مبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مركز الاتصال الموحد 19993 استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 9344 اتصالًا، وذلك بعد إعلانها عن عدة مبادرات لتخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة: عدد الرسائل التي وصلتها خلال أسبوع على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بلغ 3047 رسالة، في حين بلغ عدد المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة 2845 محادثة، بينما بلغت رسائل البريد الإلكتروني 202 رسالة.

يذكر أن مركز الاتصال الموحد بالهيئة العامة للزكاة والدخل يقدم عدة خدمات؛ منها استقبال شكاوى العملاء واقتراحاتهم والإجابة عن استفساراتهم، كما يستقبل المركز بلاغات التهرب الزكوي والضريبي وطلبات معالجة الخدمات الإلكترونية لأصحاب المنشآت.

وترحّب الهيئة بتواصل عملائها طوال أيام الأسبوع؛ إمّا عن طريق مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19993، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care ، أو عن طريق البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أسبوع.. "الزكاة" تستقبل 9 آلاف اتصال عبر مركز الاتصال الموحّد
سبق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مركز الاتصال الموحد 19993 استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 9344 اتصالًا، وذلك بعد إعلانها عن عدة مبادرات لتخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة: عدد الرسائل التي وصلتها خلال أسبوع على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بلغ 3047 رسالة، في حين بلغ عدد المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة 2845 محادثة، بينما بلغت رسائل البريد الإلكتروني 202 رسالة.

يذكر أن مركز الاتصال الموحد بالهيئة العامة للزكاة والدخل يقدم عدة خدمات؛ منها استقبال شكاوى العملاء واقتراحاتهم والإجابة عن استفساراتهم، كما يستقبل المركز بلاغات التهرب الزكوي والضريبي وطلبات معالجة الخدمات الإلكترونية لأصحاب المنشآت.

وترحّب الهيئة بتواصل عملائها طوال أيام الأسبوع؛ إمّا عن طريق مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19993، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care ، أو عن طريق البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:57 PM

في أسبوع.. "الزكاة" تستقبل 9 آلاف اتصال عبر مركز الاتصال الموحّد

بعد الإعلان عن مبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مركز الاتصال الموحد 19993 استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 9344 اتصالًا، وذلك بعد إعلانها عن عدة مبادرات لتخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة: عدد الرسائل التي وصلتها خلال أسبوع على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بلغ 3047 رسالة، في حين بلغ عدد المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة 2845 محادثة، بينما بلغت رسائل البريد الإلكتروني 202 رسالة.

يذكر أن مركز الاتصال الموحد بالهيئة العامة للزكاة والدخل يقدم عدة خدمات؛ منها استقبال شكاوى العملاء واقتراحاتهم والإجابة عن استفساراتهم، كما يستقبل المركز بلاغات التهرب الزكوي والضريبي وطلبات معالجة الخدمات الإلكترونية لأصحاب المنشآت.

وترحّب الهيئة بتواصل عملائها طوال أيام الأسبوع؛ إمّا عن طريق مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19993، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، أو من خلال حساب العناية بالعملاء عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care ، أو عن طريق البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

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