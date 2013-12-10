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"العثيم": ميزانية الخير حملت بشارات مباركة لدعم مسيرة التنمية لتعزيز النمو الاقتصادي

قال: تضمنت أهدافًا تنموية للسير نحو تحقيق استراتيجية التحول وصولًا للرؤية

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، التهنئة والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1441- 1442هـ).

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالميزانية المباركة التي تضمنت أهدافًا تنموية واقتصادية طموحة، وحملت بشارات لدعم مسيرة التنمية والمضيّ قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ورفع مستوى جودة الحياة، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولا لرؤية المملكة 2030.

وقال: إن الميزانية التي تحمل في طياتها بشرى الخير والنماء؛ تؤكد النجاحات التي تحققها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيده الله"، وتعكس نهج قيادتنا الرشيدة في الاهتمام ببناء الإنسان السعودي ونهضته.

وأشار "العثيم" إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الطموحة وإعطاء الأولوية للخدمات التي تهم المواطن من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية وغيرها؛ فضلًا عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد، لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الميزانية العامة للدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم": ميزانية الخير حملت بشارات مباركة لدعم مسيرة التنمية لتعزيز النمو الاقتصادي
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، التهنئة والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1441- 1442هـ).

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالميزانية المباركة التي تضمنت أهدافًا تنموية واقتصادية طموحة، وحملت بشارات لدعم مسيرة التنمية والمضيّ قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ورفع مستوى جودة الحياة، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولا لرؤية المملكة 2030.

وقال: إن الميزانية التي تحمل في طياتها بشرى الخير والنماء؛ تؤكد النجاحات التي تحققها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيده الله"، وتعكس نهج قيادتنا الرشيدة في الاهتمام ببناء الإنسان السعودي ونهضته.

وأشار "العثيم" إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الطموحة وإعطاء الأولوية للخدمات التي تهم المواطن من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية وغيرها؛ فضلًا عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد، لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:55 PM

"العثيم": ميزانية الخير حملت بشارات مباركة لدعم مسيرة التنمية لتعزيز النمو الاقتصادي

قال: تضمنت أهدافًا تنموية للسير نحو تحقيق استراتيجية التحول وصولًا للرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، التهنئة والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1441- 1442هـ).

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالميزانية المباركة التي تضمنت أهدافًا تنموية واقتصادية طموحة، وحملت بشارات لدعم مسيرة التنمية والمضيّ قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ورفع مستوى جودة الحياة، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولا لرؤية المملكة 2030.

وقال: إن الميزانية التي تحمل في طياتها بشرى الخير والنماء؛ تؤكد النجاحات التي تحققها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيده الله"، وتعكس نهج قيادتنا الرشيدة في الاهتمام ببناء الإنسان السعودي ونهضته.

وأشار "العثيم" إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الطموحة وإعطاء الأولوية للخدمات التي تهم المواطن من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية وغيرها؛ فضلًا عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وختم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد، لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

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