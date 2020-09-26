النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 461 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 769 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كارتيرون": سنلعب أمام فريق مرشح لنيل اللقب الآسيوي .. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

قبل مواجهة النصر والتعاون في دور الـ16 من دوري الأبطال

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون: إن النصر يعد أقوى الفرق في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أنه بات المرشح الأول لتحقيق اللقب القاري خصوصاً بعد خروج الهلال.


وأضاف الفرنسي في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام النصر في دوري أبطال آسيا: "مباراة مهمة وصعبة في دور ثمن النهائي أمام أحد المرشحين للبطولة، نحتاج أن نلعب بروح عالية وتركيز كبير، أمام فريق من أقوى الفرق في آسيا والمرشح الأول لتحقيق البطولة بعد خروج الفريق الهلالي، ومن الجيد اللعب أمام الفرق القوية؛ لأنها تظهر قدرتنا الحقيقية.


واختتم "كارتيرون" حديثه قائلاً: "نعرف جيداً الإمكانات الفنية للنصر ونسعى للتعامل معها كما يجب، ونسعى لتقديم مستوى مميز وأن يستمتع اللاعبون بهذه المباريات التي تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى القارة، ولدينا حماس كبير لتسجيل نتيجة إيجابية غداً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"كارتيرون": سنلعب أمام فريق مرشح لنيل اللقب الآسيوي .. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
سبق

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون: إن النصر يعد أقوى الفرق في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أنه بات المرشح الأول لتحقيق اللقب القاري خصوصاً بعد خروج الهلال.


وأضاف الفرنسي في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام النصر في دوري أبطال آسيا: "مباراة مهمة وصعبة في دور ثمن النهائي أمام أحد المرشحين للبطولة، نحتاج أن نلعب بروح عالية وتركيز كبير، أمام فريق من أقوى الفرق في آسيا والمرشح الأول لتحقيق البطولة بعد خروج الفريق الهلالي، ومن الجيد اللعب أمام الفرق القوية؛ لأنها تظهر قدرتنا الحقيقية.


واختتم "كارتيرون" حديثه قائلاً: "نعرف جيداً الإمكانات الفنية للنصر ونسعى للتعامل معها كما يجب، ونسعى لتقديم مستوى مميز وأن يستمتع اللاعبون بهذه المباريات التي تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى القارة، ولدينا حماس كبير لتسجيل نتيجة إيجابية غداً.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
03:37 PM

"كارتيرون": سنلعب أمام فريق مرشح لنيل اللقب الآسيوي .. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

قبل مواجهة النصر والتعاون في دور الـ16 من دوري الأبطال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,427

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون: إن النصر يعد أقوى الفرق في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أنه بات المرشح الأول لتحقيق اللقب القاري خصوصاً بعد خروج الهلال.


وأضاف الفرنسي في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام النصر في دوري أبطال آسيا: "مباراة مهمة وصعبة في دور ثمن النهائي أمام أحد المرشحين للبطولة، نحتاج أن نلعب بروح عالية وتركيز كبير، أمام فريق من أقوى الفرق في آسيا والمرشح الأول لتحقيق البطولة بعد خروج الفريق الهلالي، ومن الجيد اللعب أمام الفرق القوية؛ لأنها تظهر قدرتنا الحقيقية.


واختتم "كارتيرون" حديثه قائلاً: "نعرف جيداً الإمكانات الفنية للنصر ونسعى للتعامل معها كما يجب، ونسعى لتقديم مستوى مميز وأن يستمتع اللاعبون بهذه المباريات التي تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى القارة، ولدينا حماس كبير لتسجيل نتيجة إيجابية غداً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,133
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,847

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة