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وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية .. قاصدو بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجمعة في أجواء إيمانية خاشعة

مدير الأمن العام تتبع تدفق الحشود من مركز القيادة والسيطرة

أدّى قاصدو بيت الله الحرام، اليوم, صلاة الجمعة، في أجواءٍ إيمانية مطمئنة خاشعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والمرورية.

وتابع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ وقائد قوات أمن الحج، صلاة الجمعة من مركز القيادة والسيطرة بالمسجد الحرام؛ لمتابعة تدفق الحشود، والتأكّد من انسيابية الحركة، وتنظيم الدخول من الأبواب المخصّصة للمصلين تجنباً للزحام، وتوجيههم إلى البوابات وأماكن الصلاة الأقل كثافة.

كما تمّ في وقتٍ مبكرٍ من صباح هذا اليوم الجمعة، تطبيق الخطط المرورية في الخطوط والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمسجد الحرام، وتطبيق خطط إدارة وتنظيم الحشود في ساحات المسجد الحرام والبوابات الرئيسة للمسجد وسط تناغم وتكامل الخدمات بين جميع الجهات الأمنية المشاركة.

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وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية .. قاصدو بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجمعة في أجواء إيمانية خاشعة
سبق

أدّى قاصدو بيت الله الحرام، اليوم, صلاة الجمعة، في أجواءٍ إيمانية مطمئنة خاشعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والمرورية.

وتابع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ وقائد قوات أمن الحج، صلاة الجمعة من مركز القيادة والسيطرة بالمسجد الحرام؛ لمتابعة تدفق الحشود، والتأكّد من انسيابية الحركة، وتنظيم الدخول من الأبواب المخصّصة للمصلين تجنباً للزحام، وتوجيههم إلى البوابات وأماكن الصلاة الأقل كثافة.

كما تمّ في وقتٍ مبكرٍ من صباح هذا اليوم الجمعة، تطبيق الخطط المرورية في الخطوط والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمسجد الحرام، وتطبيق خطط إدارة وتنظيم الحشود في ساحات المسجد الحرام والبوابات الرئيسة للمسجد وسط تناغم وتكامل الخدمات بين جميع الجهات الأمنية المشاركة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
02:37 PM

وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية .. قاصدو بيت الله الحرام يؤدون صلاة الجمعة في أجواء إيمانية خاشعة

مدير الأمن العام تتبع تدفق الحشود من مركز القيادة والسيطرة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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318

أدّى قاصدو بيت الله الحرام، اليوم, صلاة الجمعة، في أجواءٍ إيمانية مطمئنة خاشعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والمرورية.

وتابع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ وقائد قوات أمن الحج، صلاة الجمعة من مركز القيادة والسيطرة بالمسجد الحرام؛ لمتابعة تدفق الحشود، والتأكّد من انسيابية الحركة، وتنظيم الدخول من الأبواب المخصّصة للمصلين تجنباً للزحام، وتوجيههم إلى البوابات وأماكن الصلاة الأقل كثافة.

كما تمّ في وقتٍ مبكرٍ من صباح هذا اليوم الجمعة، تطبيق الخطط المرورية في الخطوط والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمسجد الحرام، وتطبيق خطط إدارة وتنظيم الحشود في ساحات المسجد الحرام والبوابات الرئيسة للمسجد وسط تناغم وتكامل الخدمات بين جميع الجهات الأمنية المشاركة.

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