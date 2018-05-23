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النظام السوري يقصف سوقاً شعبياً مزدحماً.. ومقتل وإصابة 30 مدنياً

استهدفه ليلاً وقت الذروة

قتل 15 مدنياً على الأقل، غالبيتهم جراء غارات لقوات النظام السوري استهدفت سوقاً شعبياً في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب نحو 18 بجراح جراء غارات استهدفت عند منتصف الليل سوقاً شعبياً في وقت الذروة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن ثلاثة مدنيين آخرين قتلوا جراء قصف لقوات النظام، اثنان منهم في بلدة معرة حرمة في المنطقة ذاتها.

وتسببت الاشتباكات المستمرة بين النظام السوري وفصائل معارضة منذ أمس في ريف حماة الشمالي، المجاور لمحافظة إدلب، بمقتل 52 عنصراً من الجهتين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد مع فصائل معارضة أخرى في أجزاء من محافظات مجاورة، وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وغالباً ما تكتظ الأسواق في شهر رمضان خلال ساعات الليل بعد موعد الإفطار، مع خروج الصائمين لشراء حاجياتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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النظام السوري يقصف سوقاً شعبياً مزدحماً.. ومقتل وإصابة 30 مدنياً
سبق

قتل 15 مدنياً على الأقل، غالبيتهم جراء غارات لقوات النظام السوري استهدفت سوقاً شعبياً في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب نحو 18 بجراح جراء غارات استهدفت عند منتصف الليل سوقاً شعبياً في وقت الذروة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن ثلاثة مدنيين آخرين قتلوا جراء قصف لقوات النظام، اثنان منهم في بلدة معرة حرمة في المنطقة ذاتها.

وتسببت الاشتباكات المستمرة بين النظام السوري وفصائل معارضة منذ أمس في ريف حماة الشمالي، المجاور لمحافظة إدلب، بمقتل 52 عنصراً من الجهتين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد مع فصائل معارضة أخرى في أجزاء من محافظات مجاورة، وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وغالباً ما تكتظ الأسواق في شهر رمضان خلال ساعات الليل بعد موعد الإفطار، مع خروج الصائمين لشراء حاجياتهم.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:33 PM

النظام السوري يقصف سوقاً شعبياً مزدحماً.. ومقتل وإصابة 30 مدنياً

استهدفه ليلاً وقت الذروة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 15 مدنياً على الأقل، غالبيتهم جراء غارات لقوات النظام السوري استهدفت سوقاً شعبياً في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب نحو 18 بجراح جراء غارات استهدفت عند منتصف الليل سوقاً شعبياً في وقت الذروة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن ثلاثة مدنيين آخرين قتلوا جراء قصف لقوات النظام، اثنان منهم في بلدة معرة حرمة في المنطقة ذاتها.

وتسببت الاشتباكات المستمرة بين النظام السوري وفصائل معارضة منذ أمس في ريف حماة الشمالي، المجاور لمحافظة إدلب، بمقتل 52 عنصراً من الجهتين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد مع فصائل معارضة أخرى في أجزاء من محافظات مجاورة، وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تنفيذه.

وغالباً ما تكتظ الأسواق في شهر رمضان خلال ساعات الليل بعد موعد الإفطار، مع خروج الصائمين لشراء حاجياتهم.

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