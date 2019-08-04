معسكر كشافة تبوك.. خدمة 24 ساعة لحجاج بيت الله بمنفذ حالة عمار

يستهدف تسهيل مهامهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة بالموسم

يواصل المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار أعماله في تقديم الخدمات المتنوعة لحجاج بيت الله الحرام والبرامج والفعاليات المصاحبة.

يأتي ذلك وسط استمرار توافد الحجاج بمشاركة عدة جهات حكومية بهدف تسخير الإمكانيات والسبل لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مهامهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة للظهور المشرف بدور المملكة العربية السعودية البارز في تسخير كل الإمكانيات والجهود لخدمة ضيوف الرحمن في المنفذ حسب الخدمات المطلوبة ووفق خطة العمل بالمعسكر الكشفي بالمنفذ حسب التوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من المشرف العام على أعمال الحج والعمرة في منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان آل سعود.

وتعد أبرز الأعمال والخدمات التي يقدمها القادة والكشافين في المعسكر الكشفي لضيوف الرحمن من خلال اللجان المنظمة للعمل التي تبدأ من استقبال الحجاج فور وصولهم في الصالة الداخلية للجوازات وتفقد احتياجاتهم وتوفير خدمات النقل بالعربات لذوي الاحتياجات الخاصة ونقل كبار السن والمرضى ومرافقتهم لإنهاء إجراءاتهم بصالة الجوازات وإيصالهم للساحة الخارجية ومقر الضيافة وتقديم الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم إلى صعودهم لوسائل النقل.

وتمتد أعمال اللجان الكشفية قادة وكشافين إلى الساحة الخارجية من خلال لجان الساحة والتغذية والضيافة وذلك من خلال تقديم الوجبات والماء والقهوة العربية ومشروبات الباردة والساخنة متنوعة والتمور التي يتم توفير60 كرتوناً يومياً يتم توزيعها على الحجاج والبخور وتوزيع مطبوعات متنوعة لمناسك الحج والطرق البرية للحرمين ومعلومات أرقام الطوارئ بعدة لغات وعروض مرئية عن مناسك الحج عبر الشاشات المرئية في مقر استراحتهم وكذلك الإرشاد والتوجيه للمرافق والباصات في الساحة.

وعن البرامج والفعاليات التي تنفذ في معسكر منفذ حالة عمار فقد أوضح مساعد القائد للبرامج عادل الشعلاني بمنفذ حالة عمار أن البرامج المنفذة للمشاركين من القادة والكشافين في معسكر خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار تهدف لتنمية روح المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني وغرس حب العمل التطوعي فقد قامت لجنة بتنفيذ نفذت لجنة البرامج برامج وفعاليات عامة وتخصصية للقادة والكشافين المشاركين لخدمة ضيوف الرحمن وتساهم في تزويدهم بالخبرات والمهارات الملائمة وتدريبهم على خدمة المجتمع والوطن.

وأضاف "الشعلاني" أنه تم تقدم لهم الدورات الكشفية المتخصصة بفنون ومهارات كشفية وتقدم لهم البرامج الترفيهية مثل الزيارات الهادفة لجناح رئاسة أمن الدولة ومعرض الجمرك الدائم ومعرض صحتنا بالحج وزيارة المرضى وكذلك تقدم لجنة البرامج جائزة وسام نجم المعسكر للقادة وللكشافين المشاركين بشكل يومي.