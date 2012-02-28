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"سبق" تنفرد بأسماء الفائزات بجائزة الملك سلمان القرآنية.. 15 حافظة يتصدرن

"ميساء" الأولى وحصلت على 100 ألف ريال و"آمنة" 90 ألفًا و"سمية" 80 ألفًا

تنفرد "سبق" بأسماء الفائزات الخمسة عشرة بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة العشرين.

وقد فازت ميساء بنت مساعد الجحيلي بالمركز الأول؛ وحصلت على 100 ألف ريال، والثانية آمنة بنت سليمان المرزوق؛ وحصلت عل 90 ألف ريال، والثالثة سمية بنت حمدان الحربي؛ وحصلت على 80 ألف ريال.

وفي الجدول المرفق أسماء جميع الفائزات الـ 15، والمبالغ اللاتي حصلن عليه.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قد اعتمد نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة العشرين.

ونوه الوزير بالمستوى المتميز للمشاركات في الجائزة، وقدم أصدق التهاني وأطيب التبريكات للفائزات في الجائزة، وهن خمس عشرة متسابقة، يمثلن الثلاث الأول من الفروع الخمسة. وقال في تصريح له: "أهنئ بناتنا الفائزات، وأزف التبريكات لأسرهن. ويحق لنا أن نفخر بهن؛ فهؤلاء البنات صفوة مباركة، ونخبة طيبة، يفخر بهن الوطن؛ لما حققنه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهن حفظ القرآن الكريم، ومعرفة تفسيره، وحُسن أدائه". داعيًا للجميع بالتوفيق، والمزيد من العلم النافع، والعمل الصالح.

النتائج.pdf

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"سبق" تنفرد بأسماء الفائزات بجائزة الملك سلمان القرآنية.. 15 حافظة يتصدرن
سبق

تنفرد "سبق" بأسماء الفائزات الخمسة عشرة بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة العشرين.

وقد فازت ميساء بنت مساعد الجحيلي بالمركز الأول؛ وحصلت على 100 ألف ريال، والثانية آمنة بنت سليمان المرزوق؛ وحصلت عل 90 ألف ريال، والثالثة سمية بنت حمدان الحربي؛ وحصلت على 80 ألف ريال.

وفي الجدول المرفق أسماء جميع الفائزات الـ 15، والمبالغ اللاتي حصلن عليه.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قد اعتمد نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة العشرين.

ونوه الوزير بالمستوى المتميز للمشاركات في الجائزة، وقدم أصدق التهاني وأطيب التبريكات للفائزات في الجائزة، وهن خمس عشرة متسابقة، يمثلن الثلاث الأول من الفروع الخمسة. وقال في تصريح له: "أهنئ بناتنا الفائزات، وأزف التبريكات لأسرهن. ويحق لنا أن نفخر بهن؛ فهؤلاء البنات صفوة مباركة، ونخبة طيبة، يفخر بهن الوطن؛ لما حققنه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهن حفظ القرآن الكريم، ومعرفة تفسيره، وحُسن أدائه". داعيًا للجميع بالتوفيق، والمزيد من العلم النافع، والعمل الصالح.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:18 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:13 AM

"سبق" تنفرد بأسماء الفائزات بجائزة الملك سلمان القرآنية.. 15 حافظة يتصدرن

"ميساء" الأولى وحصلت على 100 ألف ريال و"آمنة" 90 ألفًا و"سمية" 80 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفرد "سبق" بأسماء الفائزات الخمسة عشرة بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة العشرين.

وقد فازت ميساء بنت مساعد الجحيلي بالمركز الأول؛ وحصلت على 100 ألف ريال، والثانية آمنة بنت سليمان المرزوق؛ وحصلت عل 90 ألف ريال، والثالثة سمية بنت حمدان الحربي؛ وحصلت على 80 ألف ريال.

وفي الجدول المرفق أسماء جميع الفائزات الـ 15، والمبالغ اللاتي حصلن عليه.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قد اعتمد نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في الدورة العشرين.

ونوه الوزير بالمستوى المتميز للمشاركات في الجائزة، وقدم أصدق التهاني وأطيب التبريكات للفائزات في الجائزة، وهن خمس عشرة متسابقة، يمثلن الثلاث الأول من الفروع الخمسة. وقال في تصريح له: "أهنئ بناتنا الفائزات، وأزف التبريكات لأسرهن. ويحق لنا أن نفخر بهن؛ فهؤلاء البنات صفوة مباركة، ونخبة طيبة، يفخر بهن الوطن؛ لما حققنه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهن حفظ القرآن الكريم، ومعرفة تفسيره، وحُسن أدائه". داعيًا للجميع بالتوفيق، والمزيد من العلم النافع، والعمل الصالح.

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