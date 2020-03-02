"الصقور السعودية" يشارك بالمعرض الدولي لصناعة الطيران (IADE) بتونس

بعروض جوية تُظهر إمكانيات الطيار السعودي في استخدام التقنيات الحديثة

يشارك فريق الصقور السعودية في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع ( IADE ) الذي يقام في تونس خلال الفترة من 9 ـ 13 رجب 1441هـ، ويجمع أكثر من 250 شركة عارضة، و100 وفد دولي رسمي.

وتفصيلاً، يقدِّم فريق الصقور السعودية خلال المعرض، الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في إفريقيا، عروضًا جوية مميزة في سماء مطار الجربة، يظهر من خلالها إمكانيات الطيار السعودي في استخدام التقنيات الحديثة باحترافية في التنفيذ، تعكس الصورة المشرفة لقواتنا المسلحة، وكفاءتها العالية، وتشريف المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والداخلية.