النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة

تحديد موقع لإنشاء وحدة تحليل التربة والمياه وتشخيص الآفات

استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة .

تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض.

واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة
سبق

استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة .

تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض.

واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
12:43 AM

مكتب "بيئة شقراء" يستقبل فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة

تحديد موقع لإنشاء وحدة تحليل التربة والمياه وتشخيص الآفات

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
61

استقبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء فريقًا من جامعة الملك فيصل لتطوير الزراعة في المحافظة .

تأتي الزيارة في إطار مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وحدة تحليل للمياه والتربة والنباتات، وتشخيص الأمراض.

واطلع الفريق على الموقع المراد إقامة الوحدة فيه. كما تمت الإجابة عن استفسارات الفريق، وتبيان مدى الحاجة الماسة إلى تلك الوحدة، والتي ستعود بالفائدة لمزارعي المحافظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,529
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,006

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة