في ثلاث وديات: الرائد ينتصر.. الفتح يتعادل وضمك يخسر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فوزًا وديًّا على نظيره جينك البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن معسكر الفريق المقام حاليًّا في بلجيكا.

تناوب على تسجيل أهداف الرائد كلٌّ من: جلال الداودي "هدفين"، وارنود ديوم.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أمام النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 0-3 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الثلاثاء.

وجاء اللقاء ضمن معسكر ضمك في تونس الذي يخوضه استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الفتح الودية مع نظيره العين الإماراتي، التي جرت مساء اليوم، والتي أقيمت على ملعب "غرنيا رادغنا" بمدينة توبليس السلوفينية؛ وذلك ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا.



وجاءت هذه المباريات ضمن استعدادات الفرق لمنافسات الموسم الجديد.

