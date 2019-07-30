النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في ثلاث وديات: الرائد ينتصر.. الفتح يتعادل وضمك يخسر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فوزًا وديًّا على نظيره جينك البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن معسكر الفريق المقام حاليًّا في بلجيكا.

تناوب على تسجيل أهداف الرائد كلٌّ من: جلال الداودي "هدفين"، وارنود ديوم.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أمام النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 0-3 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الثلاثاء.

وجاء اللقاء ضمن معسكر ضمك في تونس الذي يخوضه استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الفتح الودية مع نظيره العين الإماراتي، التي جرت مساء اليوم، والتي أقيمت على ملعب "غرنيا رادغنا" بمدينة توبليس السلوفينية؛ وذلك ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا.


وجاءت هذه المباريات ضمن استعدادات الفرق لمنافسات الموسم الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في ثلاث وديات: الرائد ينتصر.. الفتح يتعادل وضمك يخسر
سبق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فوزًا وديًّا على نظيره جينك البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن معسكر الفريق المقام حاليًّا في بلجيكا.

تناوب على تسجيل أهداف الرائد كلٌّ من: جلال الداودي "هدفين"، وارنود ديوم.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أمام النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 0-3 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الثلاثاء.

وجاء اللقاء ضمن معسكر ضمك في تونس الذي يخوضه استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الفتح الودية مع نظيره العين الإماراتي، التي جرت مساء اليوم، والتي أقيمت على ملعب "غرنيا رادغنا" بمدينة توبليس السلوفينية؛ وذلك ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا.


وجاءت هذه المباريات ضمن استعدادات الفرق لمنافسات الموسم الجديد.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:29 PM

في ثلاث وديات: الرائد ينتصر.. الفتح يتعادل وضمك يخسر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
163

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، فوزًا وديًّا على نظيره جينك البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن معسكر الفريق المقام حاليًّا في بلجيكا.

تناوب على تسجيل أهداف الرائد كلٌّ من: جلال الداودي "هدفين"، وارنود ديوم.

فيما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أمام النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 0-3 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الثلاثاء.

وجاء اللقاء ضمن معسكر ضمك في تونس الذي يخوضه استعدادًا للموسم الجديد.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الفتح الودية مع نظيره العين الإماراتي، التي جرت مساء اليوم، والتي أقيمت على ملعب "غرنيا رادغنا" بمدينة توبليس السلوفينية؛ وذلك ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا.


وجاءت هذه المباريات ضمن استعدادات الفرق لمنافسات الموسم الجديد.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,331
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,417
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,400
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,230

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة