النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بخبرة 45 عامًا.. صقَّار سعودي يطوِّع الشواهين الجبلية العربية الأصيلة

لخدمة برنامج "هدد" الذي أطلقه نادي الصقور السعودي في نوفمبر

طوّع الصقار السعودي محمد سعد آل حمسان الشهري خبرته التي تناهز 45 عاماً لخدمة برنامج "هدد" الذي أطلقه نادي الصقور السعودي في نوفمبر الماضي لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية ومواطنها الأصلية؛ حفاظًا على السلالات النادرة من الانقراض واستدامة الهواية التراثية.

وذكر "الشهري"، البالغ من العمر 66 عاماً، أنه قضى عمره برفقة الصقر رفيق الدرب وشريك الحياة، الذي يشكل له مصدر رزق في محافظة النماص بمنطقة عسير، فكان يطرح الصقور "يصيدها" ويبيع القرانيس منها، أي الطيور التي تجاوز عمرها عاماً، ويبقي الفروخ، الطيور صغيرة السن أو يعيد إطلاقها مجدداً.

وأكد "الشهري" أن خبرته في المواكَر "الأعشاش" أهّلته لأن يسهم في برنامج "هدد"، فهو يمتلك نحو 20 ماكرًا في النماص، تحتضن 40 صقرًا، وتنتج نحو 30 فرخًا سنويًا، ويعدّها تجارة له.

وحول برنامج "هدد" يوضح أنه مسؤول عن متابعة ثلاثة مواكر تحتضن ستة أزواج من صقور الشاهين الجبلي، وهي من الصقور المستوطنة في الجزيرة العربية منذ القدم.
وأفاد أنه منذ إطلاق البرنامج داخل المملكة في 15 موقعًا متوزعة على ثماني مناطق إدارية، كان يتابع تلك المواكر يوميًا، حرصًا على سلامتها، ويصورها، ويضع الحجول في الفروخ التي تنتج عن تزاوج الصقرين في الماكر، ويحميها من الأشخاص الذين يترددون على مناطقها ويحاولون اصطيادها أو إزعاجها، موضحًا أن المواكر الثلاثة التي يتابعها تمكنت من إنتاج 10 فروخ.

وتناول "الشهري" رحلة الصقر في برنامج "هدد" التي بدأت منذ أن شارك الصقارون السعوديون بطيورهم دعماً للبرنامج، وتبدأ الرحلة بعد تهيئة المواكر في مناطق حيوية بالفرائس والطرائد الحية، وتوضع أنثى الصقر (قرناسة) في كل ماكر، حيث تتزاوج مع ذكور الصقور في الطبيعة، لتضع بيضها في شهر فبراير من كل عام، ويحمي الزوجان تلك البيوض مدة 45 يومًا، ولا يغادران الماكر أبدًا، يغادر أحدهما فقط للصيد وجلب الغذاء، وحينما يفقس البيض تخرج الفروخ، لتبدأ مرحلة تعليمها الطيران، وتستغرق العملية نحو شهرين تقريبًا.

وتحدث "الشهري" عن أن متابعة هذه الصقور وحياتها تشكل متعة له، فهذه الطيور تتشابه في تفاصيل حياتها مع حياة الإنسان، مثل التعلم رويدًا رويدًا، وتبدأ من تعلم الطيران مسافة 50 مترًا فقط، ثم تزداد المسافة تدريجيًا، وتشبه مرحلة حبو الطفل والمشي، وكذلك يتعلم الفرخ من أمه صيد الفرائس وأساليبها وتشبه عملية تعليم الشخص الاعتماد على نفسه في المأكل والمشرب، كما تتشابه الصقور في طبعها مع البشر، فهي تحب العش ومكانها الذي تعيش فيه وتبقى هناك تتزاوج كل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بخبرة 45 عامًا.. صقَّار سعودي يطوِّع الشواهين الجبلية العربية الأصيلة
سبق

طوّع الصقار السعودي محمد سعد آل حمسان الشهري خبرته التي تناهز 45 عاماً لخدمة برنامج "هدد" الذي أطلقه نادي الصقور السعودي في نوفمبر الماضي لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية ومواطنها الأصلية؛ حفاظًا على السلالات النادرة من الانقراض واستدامة الهواية التراثية.

وذكر "الشهري"، البالغ من العمر 66 عاماً، أنه قضى عمره برفقة الصقر رفيق الدرب وشريك الحياة، الذي يشكل له مصدر رزق في محافظة النماص بمنطقة عسير، فكان يطرح الصقور "يصيدها" ويبيع القرانيس منها، أي الطيور التي تجاوز عمرها عاماً، ويبقي الفروخ، الطيور صغيرة السن أو يعيد إطلاقها مجدداً.

وأكد "الشهري" أن خبرته في المواكَر "الأعشاش" أهّلته لأن يسهم في برنامج "هدد"، فهو يمتلك نحو 20 ماكرًا في النماص، تحتضن 40 صقرًا، وتنتج نحو 30 فرخًا سنويًا، ويعدّها تجارة له.

وحول برنامج "هدد" يوضح أنه مسؤول عن متابعة ثلاثة مواكر تحتضن ستة أزواج من صقور الشاهين الجبلي، وهي من الصقور المستوطنة في الجزيرة العربية منذ القدم.
وأفاد أنه منذ إطلاق البرنامج داخل المملكة في 15 موقعًا متوزعة على ثماني مناطق إدارية، كان يتابع تلك المواكر يوميًا، حرصًا على سلامتها، ويصورها، ويضع الحجول في الفروخ التي تنتج عن تزاوج الصقرين في الماكر، ويحميها من الأشخاص الذين يترددون على مناطقها ويحاولون اصطيادها أو إزعاجها، موضحًا أن المواكر الثلاثة التي يتابعها تمكنت من إنتاج 10 فروخ.

وتناول "الشهري" رحلة الصقر في برنامج "هدد" التي بدأت منذ أن شارك الصقارون السعوديون بطيورهم دعماً للبرنامج، وتبدأ الرحلة بعد تهيئة المواكر في مناطق حيوية بالفرائس والطرائد الحية، وتوضع أنثى الصقر (قرناسة) في كل ماكر، حيث تتزاوج مع ذكور الصقور في الطبيعة، لتضع بيضها في شهر فبراير من كل عام، ويحمي الزوجان تلك البيوض مدة 45 يومًا، ولا يغادران الماكر أبدًا، يغادر أحدهما فقط للصيد وجلب الغذاء، وحينما يفقس البيض تخرج الفروخ، لتبدأ مرحلة تعليمها الطيران، وتستغرق العملية نحو شهرين تقريبًا.

وتحدث "الشهري" عن أن متابعة هذه الصقور وحياتها تشكل متعة له، فهذه الطيور تتشابه في تفاصيل حياتها مع حياة الإنسان، مثل التعلم رويدًا رويدًا، وتبدأ من تعلم الطيران مسافة 50 مترًا فقط، ثم تزداد المسافة تدريجيًا، وتشبه مرحلة حبو الطفل والمشي، وكذلك يتعلم الفرخ من أمه صيد الفرائس وأساليبها وتشبه عملية تعليم الشخص الاعتماد على نفسه في المأكل والمشرب، كما تتشابه الصقور في طبعها مع البشر، فهي تحب العش ومكانها الذي تعيش فيه وتبقى هناك تتزاوج كل عام.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:34 PM

بخبرة 45 عامًا.. صقَّار سعودي يطوِّع الشواهين الجبلية العربية الأصيلة

لخدمة برنامج "هدد" الذي أطلقه نادي الصقور السعودي في نوفمبر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
5,043

طوّع الصقار السعودي محمد سعد آل حمسان الشهري خبرته التي تناهز 45 عاماً لخدمة برنامج "هدد" الذي أطلقه نادي الصقور السعودي في نوفمبر الماضي لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية ومواطنها الأصلية؛ حفاظًا على السلالات النادرة من الانقراض واستدامة الهواية التراثية.

وذكر "الشهري"، البالغ من العمر 66 عاماً، أنه قضى عمره برفقة الصقر رفيق الدرب وشريك الحياة، الذي يشكل له مصدر رزق في محافظة النماص بمنطقة عسير، فكان يطرح الصقور "يصيدها" ويبيع القرانيس منها، أي الطيور التي تجاوز عمرها عاماً، ويبقي الفروخ، الطيور صغيرة السن أو يعيد إطلاقها مجدداً.

وأكد "الشهري" أن خبرته في المواكَر "الأعشاش" أهّلته لأن يسهم في برنامج "هدد"، فهو يمتلك نحو 20 ماكرًا في النماص، تحتضن 40 صقرًا، وتنتج نحو 30 فرخًا سنويًا، ويعدّها تجارة له.

وحول برنامج "هدد" يوضح أنه مسؤول عن متابعة ثلاثة مواكر تحتضن ستة أزواج من صقور الشاهين الجبلي، وهي من الصقور المستوطنة في الجزيرة العربية منذ القدم.
وأفاد أنه منذ إطلاق البرنامج داخل المملكة في 15 موقعًا متوزعة على ثماني مناطق إدارية، كان يتابع تلك المواكر يوميًا، حرصًا على سلامتها، ويصورها، ويضع الحجول في الفروخ التي تنتج عن تزاوج الصقرين في الماكر، ويحميها من الأشخاص الذين يترددون على مناطقها ويحاولون اصطيادها أو إزعاجها، موضحًا أن المواكر الثلاثة التي يتابعها تمكنت من إنتاج 10 فروخ.

وتناول "الشهري" رحلة الصقر في برنامج "هدد" التي بدأت منذ أن شارك الصقارون السعوديون بطيورهم دعماً للبرنامج، وتبدأ الرحلة بعد تهيئة المواكر في مناطق حيوية بالفرائس والطرائد الحية، وتوضع أنثى الصقر (قرناسة) في كل ماكر، حيث تتزاوج مع ذكور الصقور في الطبيعة، لتضع بيضها في شهر فبراير من كل عام، ويحمي الزوجان تلك البيوض مدة 45 يومًا، ولا يغادران الماكر أبدًا، يغادر أحدهما فقط للصيد وجلب الغذاء، وحينما يفقس البيض تخرج الفروخ، لتبدأ مرحلة تعليمها الطيران، وتستغرق العملية نحو شهرين تقريبًا.

وتحدث "الشهري" عن أن متابعة هذه الصقور وحياتها تشكل متعة له، فهذه الطيور تتشابه في تفاصيل حياتها مع حياة الإنسان، مثل التعلم رويدًا رويدًا، وتبدأ من تعلم الطيران مسافة 50 مترًا فقط، ثم تزداد المسافة تدريجيًا، وتشبه مرحلة حبو الطفل والمشي، وكذلك يتعلم الفرخ من أمه صيد الفرائس وأساليبها وتشبه عملية تعليم الشخص الاعتماد على نفسه في المأكل والمشرب، كما تتشابه الصقور في طبعها مع البشر، فهي تحب العش ومكانها الذي تعيش فيه وتبقى هناك تتزاوج كل عام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة