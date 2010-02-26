"911" يحذّر: شبه انعدام للرؤية بهذه الطرق

بسبب موجة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار

قال المركز الوطني للعمليات الأمنية "911": إن شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية يحدث الآن في منطقة الشعيبية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ داعياً مرتادي الطريق، إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما أشار المركز إلى شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في القنفذة؛ مطالباً مرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر.