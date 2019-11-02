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الهلال: لوشيسكو يستبعد خمسة لاعبين من مواجهة عرعر

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "عرعر" ضمن لقاءات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس النادي فهد بننافل.

تخلل المران تدريبات لياقية، وتدريبات على الكرات العرضية والتسديد على المرمى، ومناورة على جزء من الملعب.

وأكمل محمد كنو برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، إلى جانب أداء تدريبات لياقية، فيما أجرى المحترف البيروفي أندري كاريلو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي لشعوره بألم في الفخذ أثناء لقاء الفتح الماضي.

وخلت قائمة المنضمين لمعسكر مباراة "عرعر" من الخماسي (عبدالله المعيوف، سيباستيان جيوفينكو، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني وكاريلو). ويؤدي اللاعبون المستبعدون من مباراة "عرعر" تدريبًا اعتياديًّا يوم غد، كما يستكمل كاريلو وكنو وخربين برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويلتقي الهلال مع عرعر "درجة ثانية" يوم غدٍ الأحد في آخر مواجهة له قبل أن يلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من الشهر الجاري.

الهلال كأس الملك عرعر كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: لوشيسكو يستبعد خمسة لاعبين من مواجهة عرعر
سبق

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "عرعر" ضمن لقاءات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس النادي فهد بننافل.

تخلل المران تدريبات لياقية، وتدريبات على الكرات العرضية والتسديد على المرمى، ومناورة على جزء من الملعب.

وأكمل محمد كنو برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، إلى جانب أداء تدريبات لياقية، فيما أجرى المحترف البيروفي أندري كاريلو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي لشعوره بألم في الفخذ أثناء لقاء الفتح الماضي.

وخلت قائمة المنضمين لمعسكر مباراة "عرعر" من الخماسي (عبدالله المعيوف، سيباستيان جيوفينكو، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني وكاريلو). ويؤدي اللاعبون المستبعدون من مباراة "عرعر" تدريبًا اعتياديًّا يوم غد، كما يستكمل كاريلو وكنو وخربين برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويلتقي الهلال مع عرعر "درجة ثانية" يوم غدٍ الأحد في آخر مواجهة له قبل أن يلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من الشهر الجاري.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:14 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
02:19 AM

الهلال: لوشيسكو يستبعد خمسة لاعبين من مواجهة عرعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "عرعر" ضمن لقاءات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس النادي فهد بننافل.

تخلل المران تدريبات لياقية، وتدريبات على الكرات العرضية والتسديد على المرمى، ومناورة على جزء من الملعب.

وأكمل محمد كنو برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، إلى جانب أداء تدريبات لياقية، فيما أجرى المحترف البيروفي أندري كاريلو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي لشعوره بألم في الفخذ أثناء لقاء الفتح الماضي.

وخلت قائمة المنضمين لمعسكر مباراة "عرعر" من الخماسي (عبدالله المعيوف، سيباستيان جيوفينكو، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني وكاريلو). ويؤدي اللاعبون المستبعدون من مباراة "عرعر" تدريبًا اعتياديًّا يوم غد، كما يستكمل كاريلو وكنو وخربين برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويلتقي الهلال مع عرعر "درجة ثانية" يوم غدٍ الأحد في آخر مواجهة له قبل أن يلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من الشهر الجاري.

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