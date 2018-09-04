النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قدّمها "إغاثي الملك سلمان".. 7 شاحنات إغاثية تعبر الوديعة صوب الحديدة

تأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة لليمن

عبرت منفذَ الوديعة الحدودي اليوم، سبع شاحنات إغاثية تحمل على متنها 142 طناً و154 كيلو غراماً من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة الحديدة لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز، التي شملت جميع المحافظات اليمنية بلا تمييز.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قدّمها "إغاثي الملك سلمان".. 7 شاحنات إغاثية تعبر الوديعة صوب الحديدة
سبق

عبرت منفذَ الوديعة الحدودي اليوم، سبع شاحنات إغاثية تحمل على متنها 142 طناً و154 كيلو غراماً من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة الحديدة لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز، التي شملت جميع المحافظات اليمنية بلا تمييز.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:21 AM

قدّمها "إغاثي الملك سلمان".. 7 شاحنات إغاثية تعبر الوديعة صوب الحديدة

تأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة لليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,830

عبرت منفذَ الوديعة الحدودي اليوم، سبع شاحنات إغاثية تحمل على متنها 142 طناً و154 كيلو غراماً من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة الحديدة لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز، التي شملت جميع المحافظات اليمنية بلا تمييز.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة