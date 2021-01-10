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"السحيباني" يلتقي المندوب الفلسطيني الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

"الكركي" يعبر عن شكره لجهود المملكة في تسهيل عمل المنظمة

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، استمرار حرص المملكة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، منوهًا بسعيها الدؤوب نحو دعم المنظمة في تحقيق رسالتها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم، وكذلك مواصلتها العمل على تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام الحضاري في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخراً لمقر مندوبية فلسطين بجدة، التقى خلالها المندوب الفلسطيني الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور ماهر الكركي، حيث تمّ التشاور في هذا اللقاء حول العديد من القضايا المهمة التي تخدم عمل منظمة التعاون الإسلامي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البعثتين (المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين) لدى المنظمة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مختلف المجالات.

وعبر السفير "الكركي" أثناء هذا اللقاء عن شكره الجزيل وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها بلد المقر، وكذلك لجهود وزارة الخارجية السعودية في دعم تسهيل مهام المندوبين الدائمين للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة مما يمكنهم من أداء مهامهم الرئيسة على أكمل وجه وأحسن أداء.

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"السحيباني" يلتقي المندوب الفلسطيني الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي
سبق

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، استمرار حرص المملكة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، منوهًا بسعيها الدؤوب نحو دعم المنظمة في تحقيق رسالتها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم، وكذلك مواصلتها العمل على تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام الحضاري في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخراً لمقر مندوبية فلسطين بجدة، التقى خلالها المندوب الفلسطيني الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور ماهر الكركي، حيث تمّ التشاور في هذا اللقاء حول العديد من القضايا المهمة التي تخدم عمل منظمة التعاون الإسلامي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البعثتين (المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين) لدى المنظمة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مختلف المجالات.

وعبر السفير "الكركي" أثناء هذا اللقاء عن شكره الجزيل وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها بلد المقر، وكذلك لجهود وزارة الخارجية السعودية في دعم تسهيل مهام المندوبين الدائمين للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة مما يمكنهم من أداء مهامهم الرئيسة على أكمل وجه وأحسن أداء.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
07:08 PM

"السحيباني" يلتقي المندوب الفلسطيني الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

"الكركي" يعبر عن شكره لجهود المملكة في تسهيل عمل المنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، استمرار حرص المملكة على تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، منوهًا بسعيها الدؤوب نحو دعم المنظمة في تحقيق رسالتها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، وثاني أكبر منظمة دولية في العالم، وكذلك مواصلتها العمل على تعزيز قيم التسامح والحوار والاحترام الحضاري في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخراً لمقر مندوبية فلسطين بجدة، التقى خلالها المندوب الفلسطيني الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير الدكتور ماهر الكركي، حيث تمّ التشاور في هذا اللقاء حول العديد من القضايا المهمة التي تخدم عمل منظمة التعاون الإسلامي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البعثتين (المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين) لدى المنظمة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مختلف المجالات.

وعبر السفير "الكركي" أثناء هذا اللقاء عن شكره الجزيل وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها بلد المقر، وكذلك لجهود وزارة الخارجية السعودية في دعم تسهيل مهام المندوبين الدائمين للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة مما يمكنهم من أداء مهامهم الرئيسة على أكمل وجه وأحسن أداء.

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