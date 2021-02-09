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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والمدينة المنورة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهَين متقدمَين لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا والعارضة والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.


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"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والمدينة المنورة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهَين متقدمَين لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا والعارضة والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.


09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
01:10 AM

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والمدينة المنورة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهَين متقدمَين لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا والعارضة والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.


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