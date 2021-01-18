السعودية الأولى عربياً وإسلامياً والثالثة عالمياً في استضافة المهاجرين

تقرير أممي يكشف انخفاض الهجرة الدولية والهنود أكثر المهاجرين حول العالم

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن الهجرة الدولية، أن المملكة العربية السعودية تقع في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً وإسلامياً من حيث عدد الأشخاص الذين يقيمون ويعملون فيها.

وأوضح تقرير "الهجرة الدولية لعام 2020" الصادر عن الأمم المتحدة، أن جائحة كورونا قلّصت حركة الهجرة بنحو 30 %، ويرصد تراجعاً بأكثر من مليونين في عدد المهاجرين بين عامَي 2019 و2020.

وأظهر التقرير أن ثلثي المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 دولة فقط، وظلت الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الاكبر حيث تستضيف 51 مليون مهاجر دولي؛ أي ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي، فيما تستضيف المانيا ثاني أكبر عدد من المهاجرين بنحو 16 مليوناً، تليها المملكة العربية السعودية (13 مليوناً) والاتحاد الروسي (12 مليوناً) والمملكة المتحدة (9 ملايين).

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص حتى نهاية عام 2020 بعد أن كان 173 مليوناً في عام 2000، و221 مليوناً عام 2010، مشيراً إلى أن المهاجرين الدوليين يمثلون حالياً نحو 3.6% من سكان العالم.

ووفقاً للتقرير فإن الهنود يعدون أكثر المهاجرين حول العالم، حيث إن 18 مليون هندي يعيشون خارج بلدهم، يليهم المكسيكيون والروس بـ 11 مليوناً لكل منهما.