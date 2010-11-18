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الأخضر الشاب يختتم تحضيراته لمواجهة فلسطين وديًا

‪ يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا غدًا الاثنين معسكره الإعدادي في جدة، والمُقام ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.


ويستضيف الأخضر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام معسكره شقيقه منتخب فلسطين في تمام السادسة والربع مساءً، وسيكون اللقاء مفتوحًا للجماهير ووسائل الإعلام.

على الصعيد الميداني، عاود المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد تدريباته عقب المباراة الودية التي خاضها الجمعة الماضية أمام منتخب عمان، والفترة الحرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس السبت، وبدأت الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين لتطوير اللعب من وسط الملعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

يُذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب السعودي تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستُقام منافساتها في شهر مارس المقبل.


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الأخضر الشاب يختتم تحضيراته لمواجهة فلسطين وديًا
سبق

‪ يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا غدًا الاثنين معسكره الإعدادي في جدة، والمُقام ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.


ويستضيف الأخضر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام معسكره شقيقه منتخب فلسطين في تمام السادسة والربع مساءً، وسيكون اللقاء مفتوحًا للجماهير ووسائل الإعلام.

على الصعيد الميداني، عاود المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد تدريباته عقب المباراة الودية التي خاضها الجمعة الماضية أمام منتخب عمان، والفترة الحرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس السبت، وبدأت الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين لتطوير اللعب من وسط الملعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

يُذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب السعودي تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستُقام منافساتها في شهر مارس المقبل.


18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
09:33 PM

الأخضر الشاب يختتم تحضيراته لمواجهة فلسطين وديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‪ يختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا غدًا الاثنين معسكره الإعدادي في جدة، والمُقام ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.


ويستضيف الأخضر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام معسكره شقيقه منتخب فلسطين في تمام السادسة والربع مساءً، وسيكون اللقاء مفتوحًا للجماهير ووسائل الإعلام.

على الصعيد الميداني، عاود المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد تدريباته عقب المباراة الودية التي خاضها الجمعة الماضية أمام منتخب عمان، والفترة الحرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس السبت، وبدأت الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين لتطوير اللعب من وسط الملعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

يُذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب السعودي تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستُقام منافساتها في شهر مارس المقبل.


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