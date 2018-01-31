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"الموارد البشرية" تنفذ 2100 زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض خلال أسبوع

تحرير 163 مخالفة وإنذارًا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية واتخاذ اللازم حيالها

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، الكثير من الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة عن إجراء 2100 زيارة تفتيشية وتحرير 163 مخالفة وإنذارًا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها.

وجدد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوته لجميع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

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"الموارد البشرية" تنفذ 2100 زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض خلال أسبوع
سبق

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، الكثير من الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة عن إجراء 2100 زيارة تفتيشية وتحرير 163 مخالفة وإنذارًا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها.

وجدد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوته لجميع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
10:09 PM

"الموارد البشرية" تنفذ 2100 زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض خلال أسبوع

تحرير 163 مخالفة وإنذارًا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية واتخاذ اللازم حيالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، الكثير من الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة عن إجراء 2100 زيارة تفتيشية وتحرير 163 مخالفة وإنذارًا لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها.

وجدد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوته لجميع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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