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مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض

تحت شعار "الصحة للجميع".. وتكريم الكوادر المتميزة

أقامت إدارة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض تحت شعار "الصحة للجميع" يهدف لبذل المزيد من العطاء والجهود وتقديم أفضل رعاية تمريضية.

وقد أقيم الحفل برعاية مدير مستشفى الملك فيصل الدكتور أحمد بن معتوق خان، وبحضور حسام أبو جعب مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة، ومديري التمريض بمستشفيات مكة، وبحضور رؤساء الأقسام وجمع وفير من التمريض.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل حياة هادي مجرشي؛ حيث أبدت سعادتها بمناسبة يوم التمريض العالمي ووجهت تحية الاعتزاز والتقدير لكل ممرض وممرضة على جهودهم الإنسانية والخيرة التي يبذلونها لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى.

وذكّر "خان" بأهمية هذا اليوم العالمي، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وأكد مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة أهمية هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، مثنيًا على الاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عددٍ من العاملين في قسم التمريض، ومنحهم وسام التميز.

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مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض
سبق

أقامت إدارة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض تحت شعار "الصحة للجميع" يهدف لبذل المزيد من العطاء والجهود وتقديم أفضل رعاية تمريضية.

وقد أقيم الحفل برعاية مدير مستشفى الملك فيصل الدكتور أحمد بن معتوق خان، وبحضور حسام أبو جعب مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة، ومديري التمريض بمستشفيات مكة، وبحضور رؤساء الأقسام وجمع وفير من التمريض.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل حياة هادي مجرشي؛ حيث أبدت سعادتها بمناسبة يوم التمريض العالمي ووجهت تحية الاعتزاز والتقدير لكل ممرض وممرضة على جهودهم الإنسانية والخيرة التي يبذلونها لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى.

وذكّر "خان" بأهمية هذا اليوم العالمي، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وأكد مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة أهمية هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، مثنيًا على الاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عددٍ من العاملين في قسم التمريض، ومنحهم وسام التميز.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:56 PM

مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض

تحت شعار "الصحة للجميع".. وتكريم الكوادر المتميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقامت إدارة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض تحت شعار "الصحة للجميع" يهدف لبذل المزيد من العطاء والجهود وتقديم أفضل رعاية تمريضية.

وقد أقيم الحفل برعاية مدير مستشفى الملك فيصل الدكتور أحمد بن معتوق خان، وبحضور حسام أبو جعب مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة، ومديري التمريض بمستشفيات مكة، وبحضور رؤساء الأقسام وجمع وفير من التمريض.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل حياة هادي مجرشي؛ حيث أبدت سعادتها بمناسبة يوم التمريض العالمي ووجهت تحية الاعتزاز والتقدير لكل ممرض وممرضة على جهودهم الإنسانية والخيرة التي يبذلونها لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى.

وذكّر "خان" بأهمية هذا اليوم العالمي، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وأكد مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة أهمية هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، مثنيًا على الاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عددٍ من العاملين في قسم التمريض، ومنحهم وسام التميز.

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