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الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكدت تضامنها مع القاهرة والخرطوم في مساعي حلّ أزمة سد النهضة

أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما المتواصلة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: ذلك يأتي بما یحفظ لدول مصب نھر النیل حقوقھم المائیة والاقتصادية وفق القوانین الدولیة وبما یمكّن ھذه الدول من تحقیق طموحاتھم في التنمیة.

وأضافت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا یتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكدت الكويت دعمها للمساعي الرامیة إلى أنھاء ملف سد النھضة بما يراعي مصالح كل الأطراف.

وكان السودان قد طرح مقترحاً لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحظي المقترح بتأييد مصر، لكن أثيوبيا رفضته، واعتبرته غير مُجْدٍ.

الكويت الأمن القومي العربي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
سبق

أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما المتواصلة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: ذلك يأتي بما یحفظ لدول مصب نھر النیل حقوقھم المائیة والاقتصادية وفق القوانین الدولیة وبما یمكّن ھذه الدول من تحقیق طموحاتھم في التنمیة.

وأضافت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا یتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكدت الكويت دعمها للمساعي الرامیة إلى أنھاء ملف سد النھضة بما يراعي مصالح كل الأطراف.

وكان السودان قد طرح مقترحاً لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحظي المقترح بتأييد مصر، لكن أثيوبيا رفضته، واعتبرته غير مُجْدٍ.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:27 PM

الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكدت تضامنها مع القاهرة والخرطوم في مساعي حلّ أزمة سد النهضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما المتواصلة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: ذلك يأتي بما یحفظ لدول مصب نھر النیل حقوقھم المائیة والاقتصادية وفق القوانین الدولیة وبما یمكّن ھذه الدول من تحقیق طموحاتھم في التنمیة.

وأضافت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا یتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكدت الكويت دعمها للمساعي الرامیة إلى أنھاء ملف سد النھضة بما يراعي مصالح كل الأطراف.

وكان السودان قد طرح مقترحاً لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحظي المقترح بتأييد مصر، لكن أثيوبيا رفضته، واعتبرته غير مُجْدٍ.

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