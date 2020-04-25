وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.

تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. لطفت معها الأجواء في ثاني أيام رمضان، وخفضت درجات الحرارة نسبياً .

الآن .. أمطار خفيفة تُلطف مساء العاصمة في ثاني أيام رمضان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-25 تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. لطفت معها الأجواء في ثاني أيام رمضان، وخفضت درجات الحرارة نسبياً . وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 07:06 PM

الآن .. أمطار خفيفة تُلطف مساء العاصمة في ثاني أيام رمضان الأرصاد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لحالة مطرية تستمر حتى التاسعة





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تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. لطفت معها الأجواء في ثاني أيام رمضان، وخفضت درجات الحرارة نسبياً .

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.