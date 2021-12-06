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تقارير: اتهام لـ"جوجل" باختراق الصور والحسابات بطريقة خبيثة

اتهم بعض مستخدمي هواتف "بيكسل" الجديدة شركة "جوجل" أو متعاونين معها، باختراق الصور والحسابات الخاصة بهم.

ورصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عدداً من مستخدمي هواتف "بيكسل" اشتكى من اختراق صوره وحساباته، عقب إرسال هاتفه إلى الإصلاح ضمن خدمة إصلاح "جوجل" للهواتف.

واتهمت المطوّرة التقنية، جين مكجونيجال؛ شركة جوجل، باختراق صورها وحساباتها خلال فترة إصلاح هاتفها "بيكسل 5 أيه".

وقالت المطوّرة التقنية، إن شخصاً دخيلاً ولج إلى خدمات جوجل ودروب بوكس الخاص بها، وحساب بريد إلكتروني آخر تابع لها، في محاولة للوصول إلى الصور الخاصة والحسّاسة الخاصة بها.

وأوضحت أن الجاني سعى لإخفاء آثاره، بوضع تنبيهات أمان جوجل المرسلة عبر بريدها الإلكتروني على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وحذف الإشعارات كافة التي تأتي من حسابات البريد الإلكتروني الاحتياطية.

وعلّقت شركة "جوجل" الأمريكية على تلك الاتهامات، بقولها إنها استمعت إلى شكاوى المستخدمين، وستحقّق في هذا الأمر بصورة مستفيضة.

ويعد اتهام مكجونيجال؛ هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين تقريباً، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على وجود عناصر تسعى لاختراق أنظمة "جوجل" الرسمية والمؤمّنة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقارير: اتهام لـ"جوجل" باختراق الصور والحسابات بطريقة خبيثة
سبق

اتهم بعض مستخدمي هواتف "بيكسل" الجديدة شركة "جوجل" أو متعاونين معها، باختراق الصور والحسابات الخاصة بهم.

ورصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عدداً من مستخدمي هواتف "بيكسل" اشتكى من اختراق صوره وحساباته، عقب إرسال هاتفه إلى الإصلاح ضمن خدمة إصلاح "جوجل" للهواتف.

واتهمت المطوّرة التقنية، جين مكجونيجال؛ شركة جوجل، باختراق صورها وحساباتها خلال فترة إصلاح هاتفها "بيكسل 5 أيه".

وقالت المطوّرة التقنية، إن شخصاً دخيلاً ولج إلى خدمات جوجل ودروب بوكس الخاص بها، وحساب بريد إلكتروني آخر تابع لها، في محاولة للوصول إلى الصور الخاصة والحسّاسة الخاصة بها.

وأوضحت أن الجاني سعى لإخفاء آثاره، بوضع تنبيهات أمان جوجل المرسلة عبر بريدها الإلكتروني على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وحذف الإشعارات كافة التي تأتي من حسابات البريد الإلكتروني الاحتياطية.

وعلّقت شركة "جوجل" الأمريكية على تلك الاتهامات، بقولها إنها استمعت إلى شكاوى المستخدمين، وستحقّق في هذا الأمر بصورة مستفيضة.

ويعد اتهام مكجونيجال؛ هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين تقريباً، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على وجود عناصر تسعى لاختراق أنظمة "جوجل" الرسمية والمؤمّنة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
10:33 AM

تقارير: اتهام لـ"جوجل" باختراق الصور والحسابات بطريقة خبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اتهم بعض مستخدمي هواتف "بيكسل" الجديدة شركة "جوجل" أو متعاونين معها، باختراق الصور والحسابات الخاصة بهم.

ورصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عدداً من مستخدمي هواتف "بيكسل" اشتكى من اختراق صوره وحساباته، عقب إرسال هاتفه إلى الإصلاح ضمن خدمة إصلاح "جوجل" للهواتف.

واتهمت المطوّرة التقنية، جين مكجونيجال؛ شركة جوجل، باختراق صورها وحساباتها خلال فترة إصلاح هاتفها "بيكسل 5 أيه".

وقالت المطوّرة التقنية، إن شخصاً دخيلاً ولج إلى خدمات جوجل ودروب بوكس الخاص بها، وحساب بريد إلكتروني آخر تابع لها، في محاولة للوصول إلى الصور الخاصة والحسّاسة الخاصة بها.

وأوضحت أن الجاني سعى لإخفاء آثاره، بوضع تنبيهات أمان جوجل المرسلة عبر بريدها الإلكتروني على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وحذف الإشعارات كافة التي تأتي من حسابات البريد الإلكتروني الاحتياطية.

وعلّقت شركة "جوجل" الأمريكية على تلك الاتهامات، بقولها إنها استمعت إلى شكاوى المستخدمين، وستحقّق في هذا الأمر بصورة مستفيضة.

ويعد اتهام مكجونيجال؛ هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين تقريباً، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على وجود عناصر تسعى لاختراق أنظمة "جوجل" الرسمية والمؤمّنة.

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