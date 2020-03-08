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تعليق الدروس العلمية والدراسة في دور ومدارس تحفيظ القرآن بجميع مناطق المملكة

حرصاً على سلامة الناس وضمن الإجراءات الاحترازية من قبل "الإسلامية"

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزارة بتويتر جاء فيها "حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله أصدر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر".

وقامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا منها إقامة أكبر حملة إرشادية بالمساجد بمناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب مشاركة كافة الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة الماضية للحديث عن الضوابط الشرعية حيال الأمراض المعدية، كذلك منع البصمة لمنسوبي الوزارة وفروعها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بتعقيم المساجد في المملكة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في الدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق الدروس العلمية والدراسة في دور ومدارس تحفيظ القرآن بجميع مناطق المملكة
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزارة بتويتر جاء فيها "حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله أصدر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر".

وقامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا منها إقامة أكبر حملة إرشادية بالمساجد بمناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب مشاركة كافة الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة الماضية للحديث عن الضوابط الشرعية حيال الأمراض المعدية، كذلك منع البصمة لمنسوبي الوزارة وفروعها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بتعقيم المساجد في المملكة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
11:13 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:17 AM

تعليق الدروس العلمية والدراسة في دور ومدارس تحفيظ القرآن بجميع مناطق المملكة

حرصاً على سلامة الناس وضمن الإجراءات الاحترازية من قبل "الإسلامية"

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عبدالله العنزي - الرياض
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2,602

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزارة بتويتر جاء فيها "حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله أصدر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر".

وقامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا منها إقامة أكبر حملة إرشادية بالمساجد بمناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب مشاركة كافة الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة الماضية للحديث عن الضوابط الشرعية حيال الأمراض المعدية، كذلك منع البصمة لمنسوبي الوزارة وفروعها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بتعقيم المساجد في المملكة.

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