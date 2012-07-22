وثقت " سبق " من برج وزارة الإعلام بمشعر منى المطل على منشأة الجمرات؛ ضيوف الرحمن وهم يتجهون نحو جسر الجمرات في ثاني أيام التشريق؛ حيث يغادر المتعجل منهم مشعر منى اليوم بعد زوال الشمس بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج. ويتوجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم؛ ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس. وقد تم تفويج الحجاج وفق خطط إجرائية ووقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع مسارات محددة وملصقات أرضية إرشادية لترتيب الحجيج خلال الرمي وبما يضمن سلامتهم وتباعدهم الجسدي، وغيرها من التعليمات بمتابعة وتناغم وتنسيق كامل بين الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

"سبق" ترصد تدفق الحجاج نحو جسر الجمرات في ثاني أيام التشريق‏ عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-22 وثقت " سبق " من برج وزارة الإعلام بمشعر منى المطل على منشأة الجمرات؛ ضيوف الرحمن وهم يتجهون نحو جسر الجمرات في ثاني أيام التشريق؛ حيث يغادر المتعجل منهم مشعر منى اليوم بعد زوال الشمس بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج.



ويتوجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم؛ ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس.



وقد تم تفويج الحجاج وفق خطط إجرائية ووقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع مسارات محددة وملصقات أرضية إرشادية لترتيب الحجيج خلال الرمي وبما يضمن سلامتهم وتباعدهم الجسدي، وغيرها من التعليمات بمتابعة وتناغم وتنسيق كامل بين الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 01:46 PM

"سبق" ترصد تدفق الحجاج نحو جسر الجمرات في ثاني أيام التشريق‏ يتوجب على الحاج المتعجل رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة منى





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وثقت " سبق " من برج وزارة الإعلام بمشعر منى المطل على منشأة الجمرات؛ ضيوف الرحمن وهم يتجهون نحو جسر الجمرات في ثاني أيام التشريق؛ حيث يغادر المتعجل منهم مشعر منى اليوم بعد زوال الشمس بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج.



ويتوجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم؛ ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة مشعر منى قبل غروب الشمس.



وقد تم تفويج الحجاج وفق خطط إجرائية ووقائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع مسارات محددة وملصقات أرضية إرشادية لترتيب الحجيج خلال الرمي وبما يضمن سلامتهم وتباعدهم الجسدي، وغيرها من التعليمات بمتابعة وتناغم وتنسيق كامل بين الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.