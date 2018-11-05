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جولات "بلدية القوز" تسفر عن إغلاق ٧ محلات وتغريم ٢٣ أخرى

وجود بقايا قوارض وحشرات ومواد منتهية الصلاحية

أسفرت الجولات المكثفة لقسم البلاغات والطوارئ ببلدية القوز في محافظة القنفذة عن إغلاق 7 محلات وتغريم 23 أخرى مواد منتهية الصلاحية ومواد متعفنة وحشرات داخل مطعم.

وأكدت البلدية أن المخالفات الصحية اشتملت على وجود بقايا مخلفات قوارض وحشرات، وكذلك ظهور آثار العفن على بعض المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق" أنه ضمن خطة عمل مراقبي قسم البلاغات والطوارئ وتكثيف الجهود، أسفرت الجولات المسائية التي يقوم بها قسم الطوارئ والبلاغات على محلات صحة البيئة للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية وتطبيقهم لها.

وأضاف الشيخي أنه وخلال الجولات التي شملت أكثر من 36 محلاً تم إغلاق 7 محلات ومخالفة 23 أخرى، وتم إغلاق المحلات التي يستوجب إغلاقها وإشعار البقية، كما أحيلت جميع المخالفات لقسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، لتنفيذ وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

ولفت إلى أن رئيس البلدية المهندس عبدالله الزبيدي أكد أن البلدية عازمة على القيام بهذه الجولات المكثفة وبشكل مستمر، وستطبق الغرامات والإنذارات على أصحاب المحال المخالفة.

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جولات "بلدية القوز" تسفر عن إغلاق ٧ محلات وتغريم ٢٣ أخرى
سبق

أسفرت الجولات المكثفة لقسم البلاغات والطوارئ ببلدية القوز في محافظة القنفذة عن إغلاق 7 محلات وتغريم 23 أخرى مواد منتهية الصلاحية ومواد متعفنة وحشرات داخل مطعم.

وأكدت البلدية أن المخالفات الصحية اشتملت على وجود بقايا مخلفات قوارض وحشرات، وكذلك ظهور آثار العفن على بعض المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق" أنه ضمن خطة عمل مراقبي قسم البلاغات والطوارئ وتكثيف الجهود، أسفرت الجولات المسائية التي يقوم بها قسم الطوارئ والبلاغات على محلات صحة البيئة للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية وتطبيقهم لها.

وأضاف الشيخي أنه وخلال الجولات التي شملت أكثر من 36 محلاً تم إغلاق 7 محلات ومخالفة 23 أخرى، وتم إغلاق المحلات التي يستوجب إغلاقها وإشعار البقية، كما أحيلت جميع المخالفات لقسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، لتنفيذ وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

ولفت إلى أن رئيس البلدية المهندس عبدالله الزبيدي أكد أن البلدية عازمة على القيام بهذه الجولات المكثفة وبشكل مستمر، وستطبق الغرامات والإنذارات على أصحاب المحال المخالفة.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:47 PM

جولات "بلدية القوز" تسفر عن إغلاق ٧ محلات وتغريم ٢٣ أخرى

وجود بقايا قوارض وحشرات ومواد منتهية الصلاحية

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سلطان السهيمي - القنفذة
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أسفرت الجولات المكثفة لقسم البلاغات والطوارئ ببلدية القوز في محافظة القنفذة عن إغلاق 7 محلات وتغريم 23 أخرى مواد منتهية الصلاحية ومواد متعفنة وحشرات داخل مطعم.

وأكدت البلدية أن المخالفات الصحية اشتملت على وجود بقايا مخلفات قوارض وحشرات، وكذلك ظهور آثار العفن على بعض المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق" أنه ضمن خطة عمل مراقبي قسم البلاغات والطوارئ وتكثيف الجهود، أسفرت الجولات المسائية التي يقوم بها قسم الطوارئ والبلاغات على محلات صحة البيئة للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية وتطبيقهم لها.

وأضاف الشيخي أنه وخلال الجولات التي شملت أكثر من 36 محلاً تم إغلاق 7 محلات ومخالفة 23 أخرى، وتم إغلاق المحلات التي يستوجب إغلاقها وإشعار البقية، كما أحيلت جميع المخالفات لقسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، لتنفيذ وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

ولفت إلى أن رئيس البلدية المهندس عبدالله الزبيدي أكد أن البلدية عازمة على القيام بهذه الجولات المكثفة وبشكل مستمر، وستطبق الغرامات والإنذارات على أصحاب المحال المخالفة.

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