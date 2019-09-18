أمريكا تدعو مجلس الأمن للرد على الهجمات التي تعرّضت لها "أرامكو"

مسؤول رفيع المستوى: "نعتقد أن لمجلس الأمن دوراً يجب أن يقوم به"

دعا مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إلى ردٍّ من مجلس الأمن الدولي على الهجمات التي تعرّضت لها منشآت نفطية سعودية، حيث تتهم الولايات المتحدة، إيران، بالمسؤولية عنها، دون أن تتضح طبيعة الإجراء الذي يطالب به المسؤول الأمريكي، أو إذا كانت واشنطن ستضمن تعاون روسيا في هذا الصدد.

ووفق "رويترز"، قال المسؤول الأمريكي: "نعتقد أن لمجلس الأمن دوراً يجب أن يقوم به. السعودية تعرّضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجّه إلى مجلس الأمن. ولكن علينا أولاً جمع المعلومات القابلة للنشر".

وقال مسؤول أمريكي آخر لـ "رويترز"، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات التي أصابت منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي، انطلقت من جنوب غرب إيران.

ولم يتضح الإجراء الذي يتوقعه المسؤول الأول من مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ اقترح خيارات عدة في العام الماضي، لكن واشنطن لم تأخذ بأيٍّ منها.