في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

جاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مخالفَيْن لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية في الرياض قاما بارتكاب جرائم تزوير وتزييف لمستندات وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث ضُبط بحوزتهما على أجهزة ومعدات و أدوات تغليف و 343 مستنداً مزوراً.

وأورد المقطع القبضَ على مواطن في رجال ألمع ضُبط بحوزته على 29 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على 17 مخالفاً لنظام الإقامة من الجنسيات السودانية والباكستانية والأفغانية والسورية في الرياض قاموا بارتكاب جرائم سرقة مركبات مُتعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالتعاون مع مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما.

كما تضمّن المقطع القبض على مواطن في جازان اعتدى لفظياً وجسدياً على أحد العاملين في محل تجاري، كما تم القبض على مقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية في القصيم قاموا بالسطو على مرفقٍ عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها.

وفي مكة المكرمة أُلقي القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قام بارتكاب 19 حادثة جنائية تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية.

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