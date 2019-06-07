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2.5 مليون زائر لـ991 فعالية نظمتها أمانات المناطق في #موسم_العيد

‏‫رفعت آلاف الأعلام وزينت المواقع بلمبات الزينة

زاد عدد زوّار الفعاليات التي نظمتها ١٧ أمانة والبلديات التابعة لها في مدن ومحافظات وقرى المملكة ، على ٢.٥ مليون زائر خلال أيام العيد الثلاثة.

وبلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الأمانات والبلديات في موسم العيد ٩٩١ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية.

ورفعت الأمانات أكثر من ٣٩ ألف علم وأنارت مواقع الاحتفالات بأكثر من ١٦٤ ألف لمبة زينة وزينت أكثر من ٧٢ ألف عمود إنارة.

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2.5 مليون زائر لـ991 فعالية نظمتها أمانات المناطق في #موسم_العيد
سبق

زاد عدد زوّار الفعاليات التي نظمتها ١٧ أمانة والبلديات التابعة لها في مدن ومحافظات وقرى المملكة ، على ٢.٥ مليون زائر خلال أيام العيد الثلاثة.

وبلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الأمانات والبلديات في موسم العيد ٩٩١ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية.

ورفعت الأمانات أكثر من ٣٩ ألف علم وأنارت مواقع الاحتفالات بأكثر من ١٦٤ ألف لمبة زينة وزينت أكثر من ٧٢ ألف عمود إنارة.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:35 PM

2.5 مليون زائر لـ991 فعالية نظمتها أمانات المناطق في #موسم_العيد

‏‫رفعت آلاف الأعلام وزينت المواقع بلمبات الزينة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,000

زاد عدد زوّار الفعاليات التي نظمتها ١٧ أمانة والبلديات التابعة لها في مدن ومحافظات وقرى المملكة ، على ٢.٥ مليون زائر خلال أيام العيد الثلاثة.

وبلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الأمانات والبلديات في موسم العيد ٩٩١ فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية.

ورفعت الأمانات أكثر من ٣٩ ألف علم وأنارت مواقع الاحتفالات بأكثر من ١٦٤ ألف لمبة زينة وزينت أكثر من ٧٢ ألف عمود إنارة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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