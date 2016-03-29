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منجز علمي جديد.. باحث سعودي ضمن قائمة التميز الشرفي بأمريكا

تُمنح لأفضل ١٠٪ من الطلاب المتميزين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية

في منجز علمي جديد، حصل باحث الدكتوراه السعودي الدكتور فهد بن ثابت السلمي، على شهادة التفوق والتميز العلمي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضع اسمه في اللائحة الشرفية لمنظمة "فاي كابا فاي" الشرفية للتميز العلمي، والتي تُمنح لأفضل ١٠٪ من الطلاب المتميزين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور فهد بن ثابت السلمي والمبتعث من جامعة الطائف للدراسة بجامعة نوفا بولاية فلوريدا، قال لـ"سبق": إن حصوله على هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه المبتعث السعودي من تميز علمي على مستوى العالم وما يحظون به من الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ مشيدًا بالمتابعة الدائمة من قِبَل جامعة الطائف ممثلة في كلية الصيدلة وعميدها الدكتور ماجد الربيعان.

وأكد "السلمي" أن طموحهم في مواصلة التعلم، ليساهموا في بناء هذا الوطن الغالي المعطاء، لتحقيق أهداف رؤية ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

باحث الدكتوراه السعودي الدكتور فهد بن ثابت السلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منجز علمي جديد.. باحث سعودي ضمن قائمة التميز الشرفي بأمريكا
سبق

في منجز علمي جديد، حصل باحث الدكتوراه السعودي الدكتور فهد بن ثابت السلمي، على شهادة التفوق والتميز العلمي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضع اسمه في اللائحة الشرفية لمنظمة "فاي كابا فاي" الشرفية للتميز العلمي، والتي تُمنح لأفضل ١٠٪ من الطلاب المتميزين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور فهد بن ثابت السلمي والمبتعث من جامعة الطائف للدراسة بجامعة نوفا بولاية فلوريدا، قال لـ"سبق": إن حصوله على هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه المبتعث السعودي من تميز علمي على مستوى العالم وما يحظون به من الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ مشيدًا بالمتابعة الدائمة من قِبَل جامعة الطائف ممثلة في كلية الصيدلة وعميدها الدكتور ماجد الربيعان.

وأكد "السلمي" أن طموحهم في مواصلة التعلم، ليساهموا في بناء هذا الوطن الغالي المعطاء، لتحقيق أهداف رؤية ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:55 PM

منجز علمي جديد.. باحث سعودي ضمن قائمة التميز الشرفي بأمريكا

تُمنح لأفضل ١٠٪ من الطلاب المتميزين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية

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محمد حضاض - جدة
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في منجز علمي جديد، حصل باحث الدكتوراه السعودي الدكتور فهد بن ثابت السلمي، على شهادة التفوق والتميز العلمي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضع اسمه في اللائحة الشرفية لمنظمة "فاي كابا فاي" الشرفية للتميز العلمي، والتي تُمنح لأفضل ١٠٪ من الطلاب المتميزين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور فهد بن ثابت السلمي والمبتعث من جامعة الطائف للدراسة بجامعة نوفا بولاية فلوريدا، قال لـ"سبق": إن حصوله على هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه المبتعث السعودي من تميز علمي على مستوى العالم وما يحظون به من الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ مشيدًا بالمتابعة الدائمة من قِبَل جامعة الطائف ممثلة في كلية الصيدلة وعميدها الدكتور ماجد الربيعان.

وأكد "السلمي" أن طموحهم في مواصلة التعلم، ليساهموا في بناء هذا الوطن الغالي المعطاء، لتحقيق أهداف رؤية ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

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