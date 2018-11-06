شاهد.. احتفال جماهيري ضخم بوصول الملك سلمان لمقر احتفال أهل القصيم

30 ألف مواطن غصت بهم جنبات مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

وصل قبل قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقر احتفال أهالي القصيم وسط احتفال صاخب من 30 ألف مواطن، غصت بهم جنبات مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية لحظات وصول خادم الحرمين الشريفين، وكان في معيته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين. وفور الوصول عُزف السلام الملكي وسط ترحيب حار من أهالي القصيم بحضور الملك.