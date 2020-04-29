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4 عينات إيجابية لكورونا في 6 أسابيع.. "ديبالا" لا زال يعاني

لاعب اليوفي انضم لزميليه دانييلي وماتويدي قبل شفائهما من المرض

كشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال البرنامج عبر "تويتر": إن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية.

ولفت البرنامج إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.

وبحسب "روسيا اليوم": كان يوفنتوس أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة مَنْ داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من "السيدة العجوز"، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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4 عينات إيجابية لكورونا في 6 أسابيع.. "ديبالا" لا زال يعاني
سبق

كشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال البرنامج عبر "تويتر": إن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية.

ولفت البرنامج إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.

وبحسب "روسيا اليوم": كان يوفنتوس أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة مَنْ داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من "السيدة العجوز"، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:26 PM

4 عينات إيجابية لكورونا في 6 أسابيع.. "ديبالا" لا زال يعاني

لاعب اليوفي انضم لزميليه دانييلي وماتويدي قبل شفائهما من المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال البرنامج عبر "تويتر": إن ديبالا أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية.

ولفت البرنامج إلى أن جوهرة يوفنتوس أجرى فحوصاته الأربعة على مدار 6 أسابيع فقط.

وبحسب "روسيا اليوم": كان يوفنتوس أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة مَنْ داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من "السيدة العجوز"، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.

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