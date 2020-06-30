النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العضيدان" عن زوجة مقهورة: صديقتي الحقودة خطفت زوجي

"الزوجة": لم أستمع لنصيحة زميلاتي بالعمل فجاءت الطامة

تروي الكاتبة الصحفية سلوى العضيدان قصة زوجة فتحت قلبها وبيتها لزميلتها في العمل، رغم تحذيرات بقية الزميلات من "حقد الزميلة"، لينتهي الأمر بالصديقة وقد خطفت زوج صديقتها، تاركة الزوجة تعض أصابع الندم.

رسالة واتساب

في مقالها "صديقتي الحقودة" بصحيفة "الاقتصادية"، تروي "العضيدان" قائلة: "وصلتني رسالة عبر "الواتساب" تطلب صاحبتها التواصل معي هاتفيًا لرغبتها في الاستشارة، أخبرتها بلطف أني متوقفة في الوقت الحالي عن الاستشارات، وليومين متتاليين لم يتوقف (الواتساب) عندي من رسائلها، وهي تطلب مني بإلحاح شديد أن أمنحها شيئًا من وقتي لخطورة مشكلتها، وتوقف حياتها عليها، ولأنني أؤمن دومًا أن بعض الاستثناءات لا تعد تراجعًا عن القرارات، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمصير شخص ما، فقد تواصلت معها لأستمع منها إلى حكايتها العجيبة (اللي تقهر)".

الزوجة تروي الحكاية

وتمضي الكاتبة: "قالت (الزوجة): حين تخرجت من الجامعة قبل سبعة أعوام تزوجت بزوج رائع تحلم كل فتاة أن يكون من نصيبها، وبعد عام بالتمام والكمال أنجبت طفلتي الجميلة، التي أضفت على حياتي مزيدًا من السعادة، وبعدها بشهور توظفت في إحدى الجهات الحكومية كنت أشعر أن حياتي تجري مثل نهر عذب، تعرفت على زميلة في العمل كانت أصغر مني بعامين، وعلى قدر وافر من الجمال، استقبلتني بحفاوة مبالغ فيها وغمرتني بمشاعرها المتدفقة، كانت تعرض خدماتها قبل أن أطلبها، فشعرت أن الله عوضني بها خيرًا في غربتي عن أهلي، بدأت ألاحظ أن زميلاتها من حولها يتحاشين الاحتكاك بها أو التحدث معها إلا في أضيق نطاق، إلى أن أتى يوم وهمست إحداهن في أذني "احذري فلانة تراها حقودة" سخرت من نصيحتها، وعزوت الأمر لغيرتهن منها، ومن جمالها ونجاحها المتميز لم تقتصر صداقتي عليها في مجال العمل بل بدأت في التسلل إلى منزلي، فأصبحت لا أستغني عن وجودها معي يوميًا حتى طفلتي اعتادت عليها بشكل جنوني بسبب الهدايا الكثيرة، التي تغدقها عليها، ودون سابق إنذار سافر سائقها الخاص، فطلبت مني أن أقوم بتوصيلها حتى تجد سائقًا آخر أصبحت وزوجي نوصلها يوميًا عند بدء ونهاية العمل مرت الأيام، وأصبح قلبي يحدثني أن هناك أمرًا يحدث في الخفاء لاحظت اهتمام زوجي الزائد بمظهره ونظافة سيارته، وقلقه المثير للشبهة حين تتغيب صديقتي عن زيارتنا، وشيئًا فشيئًا لاحظت وضعه لرقم سري لهاتفه وكثرة مكالماته الخافتة حتى جاءت الطامة الكبرى حين صارحني برغبته في الزواج منها، وخيرني بين البقاء أو الطلاق! .. حين واجهت صديقتي قالت بكل حقد: (كل الحياة اللي تعيشينها من المفترض أن تكون لي)".

إياك أن تنخدع بصداقة حاقد

وتنهي "العضيدان" قائلة: "في نهاية المكالمة قالت باكية: أستاذة سلوى انصحيني. أجبتها (لو استمعت للنصيحة الأولى ما احتجت نصيحتي الآن)".


وتعلق الكاتبة قائلة: "إياك أن تنخدع بصداقة حاقد لا يرضيه إلا زوال نعمتك".

الكاتبة الصحفية سلوى العضيدان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العضيدان" عن زوجة مقهورة: صديقتي الحقودة خطفت زوجي
سبق

تروي الكاتبة الصحفية سلوى العضيدان قصة زوجة فتحت قلبها وبيتها لزميلتها في العمل، رغم تحذيرات بقية الزميلات من "حقد الزميلة"، لينتهي الأمر بالصديقة وقد خطفت زوج صديقتها، تاركة الزوجة تعض أصابع الندم.

رسالة واتساب

في مقالها "صديقتي الحقودة" بصحيفة "الاقتصادية"، تروي "العضيدان" قائلة: "وصلتني رسالة عبر "الواتساب" تطلب صاحبتها التواصل معي هاتفيًا لرغبتها في الاستشارة، أخبرتها بلطف أني متوقفة في الوقت الحالي عن الاستشارات، وليومين متتاليين لم يتوقف (الواتساب) عندي من رسائلها، وهي تطلب مني بإلحاح شديد أن أمنحها شيئًا من وقتي لخطورة مشكلتها، وتوقف حياتها عليها، ولأنني أؤمن دومًا أن بعض الاستثناءات لا تعد تراجعًا عن القرارات، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمصير شخص ما، فقد تواصلت معها لأستمع منها إلى حكايتها العجيبة (اللي تقهر)".

الزوجة تروي الحكاية

وتمضي الكاتبة: "قالت (الزوجة): حين تخرجت من الجامعة قبل سبعة أعوام تزوجت بزوج رائع تحلم كل فتاة أن يكون من نصيبها، وبعد عام بالتمام والكمال أنجبت طفلتي الجميلة، التي أضفت على حياتي مزيدًا من السعادة، وبعدها بشهور توظفت في إحدى الجهات الحكومية كنت أشعر أن حياتي تجري مثل نهر عذب، تعرفت على زميلة في العمل كانت أصغر مني بعامين، وعلى قدر وافر من الجمال، استقبلتني بحفاوة مبالغ فيها وغمرتني بمشاعرها المتدفقة، كانت تعرض خدماتها قبل أن أطلبها، فشعرت أن الله عوضني بها خيرًا في غربتي عن أهلي، بدأت ألاحظ أن زميلاتها من حولها يتحاشين الاحتكاك بها أو التحدث معها إلا في أضيق نطاق، إلى أن أتى يوم وهمست إحداهن في أذني "احذري فلانة تراها حقودة" سخرت من نصيحتها، وعزوت الأمر لغيرتهن منها، ومن جمالها ونجاحها المتميز لم تقتصر صداقتي عليها في مجال العمل بل بدأت في التسلل إلى منزلي، فأصبحت لا أستغني عن وجودها معي يوميًا حتى طفلتي اعتادت عليها بشكل جنوني بسبب الهدايا الكثيرة، التي تغدقها عليها، ودون سابق إنذار سافر سائقها الخاص، فطلبت مني أن أقوم بتوصيلها حتى تجد سائقًا آخر أصبحت وزوجي نوصلها يوميًا عند بدء ونهاية العمل مرت الأيام، وأصبح قلبي يحدثني أن هناك أمرًا يحدث في الخفاء لاحظت اهتمام زوجي الزائد بمظهره ونظافة سيارته، وقلقه المثير للشبهة حين تتغيب صديقتي عن زيارتنا، وشيئًا فشيئًا لاحظت وضعه لرقم سري لهاتفه وكثرة مكالماته الخافتة حتى جاءت الطامة الكبرى حين صارحني برغبته في الزواج منها، وخيرني بين البقاء أو الطلاق! .. حين واجهت صديقتي قالت بكل حقد: (كل الحياة اللي تعيشينها من المفترض أن تكون لي)".

إياك أن تنخدع بصداقة حاقد

وتنهي "العضيدان" قائلة: "في نهاية المكالمة قالت باكية: أستاذة سلوى انصحيني. أجبتها (لو استمعت للنصيحة الأولى ما احتجت نصيحتي الآن)".


وتعلق الكاتبة قائلة: "إياك أن تنخدع بصداقة حاقد لا يرضيه إلا زوال نعمتك".

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
02:31 PM

"العضيدان" عن زوجة مقهورة: صديقتي الحقودة خطفت زوجي

"الزوجة": لم أستمع لنصيحة زميلاتي بالعمل فجاءت الطامة

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
6,739

تروي الكاتبة الصحفية سلوى العضيدان قصة زوجة فتحت قلبها وبيتها لزميلتها في العمل، رغم تحذيرات بقية الزميلات من "حقد الزميلة"، لينتهي الأمر بالصديقة وقد خطفت زوج صديقتها، تاركة الزوجة تعض أصابع الندم.

رسالة واتساب

في مقالها "صديقتي الحقودة" بصحيفة "الاقتصادية"، تروي "العضيدان" قائلة: "وصلتني رسالة عبر "الواتساب" تطلب صاحبتها التواصل معي هاتفيًا لرغبتها في الاستشارة، أخبرتها بلطف أني متوقفة في الوقت الحالي عن الاستشارات، وليومين متتاليين لم يتوقف (الواتساب) عندي من رسائلها، وهي تطلب مني بإلحاح شديد أن أمنحها شيئًا من وقتي لخطورة مشكلتها، وتوقف حياتها عليها، ولأنني أؤمن دومًا أن بعض الاستثناءات لا تعد تراجعًا عن القرارات، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمصير شخص ما، فقد تواصلت معها لأستمع منها إلى حكايتها العجيبة (اللي تقهر)".

الزوجة تروي الحكاية

وتمضي الكاتبة: "قالت (الزوجة): حين تخرجت من الجامعة قبل سبعة أعوام تزوجت بزوج رائع تحلم كل فتاة أن يكون من نصيبها، وبعد عام بالتمام والكمال أنجبت طفلتي الجميلة، التي أضفت على حياتي مزيدًا من السعادة، وبعدها بشهور توظفت في إحدى الجهات الحكومية كنت أشعر أن حياتي تجري مثل نهر عذب، تعرفت على زميلة في العمل كانت أصغر مني بعامين، وعلى قدر وافر من الجمال، استقبلتني بحفاوة مبالغ فيها وغمرتني بمشاعرها المتدفقة، كانت تعرض خدماتها قبل أن أطلبها، فشعرت أن الله عوضني بها خيرًا في غربتي عن أهلي، بدأت ألاحظ أن زميلاتها من حولها يتحاشين الاحتكاك بها أو التحدث معها إلا في أضيق نطاق، إلى أن أتى يوم وهمست إحداهن في أذني "احذري فلانة تراها حقودة" سخرت من نصيحتها، وعزوت الأمر لغيرتهن منها، ومن جمالها ونجاحها المتميز لم تقتصر صداقتي عليها في مجال العمل بل بدأت في التسلل إلى منزلي، فأصبحت لا أستغني عن وجودها معي يوميًا حتى طفلتي اعتادت عليها بشكل جنوني بسبب الهدايا الكثيرة، التي تغدقها عليها، ودون سابق إنذار سافر سائقها الخاص، فطلبت مني أن أقوم بتوصيلها حتى تجد سائقًا آخر أصبحت وزوجي نوصلها يوميًا عند بدء ونهاية العمل مرت الأيام، وأصبح قلبي يحدثني أن هناك أمرًا يحدث في الخفاء لاحظت اهتمام زوجي الزائد بمظهره ونظافة سيارته، وقلقه المثير للشبهة حين تتغيب صديقتي عن زيارتنا، وشيئًا فشيئًا لاحظت وضعه لرقم سري لهاتفه وكثرة مكالماته الخافتة حتى جاءت الطامة الكبرى حين صارحني برغبته في الزواج منها، وخيرني بين البقاء أو الطلاق! .. حين واجهت صديقتي قالت بكل حقد: (كل الحياة اللي تعيشينها من المفترض أن تكون لي)".

إياك أن تنخدع بصداقة حاقد

وتنهي "العضيدان" قائلة: "في نهاية المكالمة قالت باكية: أستاذة سلوى انصحيني. أجبتها (لو استمعت للنصيحة الأولى ما احتجت نصيحتي الآن)".


وتعلق الكاتبة قائلة: "إياك أن تنخدع بصداقة حاقد لا يرضيه إلا زوال نعمتك".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,383
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة