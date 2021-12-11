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البحرين تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"

الصحة: شخص قادم من الخارج وطبّقنا "البروتوكول"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، رصد حالة قائمة بفيروس كورونا (أوميكرون) النسخة المتحوّرة الجديدة من (كوفيد-19) لشخصٍ قادمٍ من خارج مملكة البحرين، مؤكّدة أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، أكدت الوزارة أنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبيّن عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تمّ اتباع كافة الاجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة، وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحوراته، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين، بحسب مقتضيات المرحلة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدّي لفيروس كورونا والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه، حيث تسهم التطعيمات بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية، وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس.

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البحرين تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، رصد حالة قائمة بفيروس كورونا (أوميكرون) النسخة المتحوّرة الجديدة من (كوفيد-19) لشخصٍ قادمٍ من خارج مملكة البحرين، مؤكّدة أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، أكدت الوزارة أنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبيّن عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تمّ اتباع كافة الاجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة، وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحوراته، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين، بحسب مقتضيات المرحلة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدّي لفيروس كورونا والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه، حيث تسهم التطعيمات بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية، وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:47 PM

البحرين تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون"

الصحة: شخص قادم من الخارج وطبّقنا "البروتوكول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، رصد حالة قائمة بفيروس كورونا (أوميكرون) النسخة المتحوّرة الجديدة من (كوفيد-19) لشخصٍ قادمٍ من خارج مملكة البحرين، مؤكّدة أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، أكدت الوزارة أنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبيّن عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين، كما تمّ اتباع كافة الاجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة، وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) وتحوراته، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين، بحسب مقتضيات المرحلة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدّي لفيروس كورونا والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة المنشطة منه، حيث تسهم التطعيمات بشكل عام في رفع الاستجابة المناعية، وتخفيف الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس.

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